Milei y Caputo serán parte del Latam Economic Forum

La jornada comenzará a las 8:30 con acreditaciones y desayuno, continuará con paneles económicos y espacios de networking, y finalizará pasado el mediodía con el discurso del Presidente.

Las palabras de Milei y Caputo se darán en el contexto de una economía local atravesada por la caída del consumo, el crecimiento del endeudamiento en las familias y una inflación que no logra perforar el 2%, pese a la baja registrada por el INDEC en abril luego de 10 meses de subas consecutivas.

En este marco, el Gobierno buscará defender el plan económico ante empresarios e intentar llevar tranquilidad luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobara la segunda revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) y enviara a las arcas del Banco Central el desembolso por u$s1.000 millones previsto en el programa.

En la previa del evento, Darío Epstein, director de Research for Traders y creador del foro, aseguró que uno de los ejes centrales será analizar las oportunidades de inversión en la Argentina actual. Según planteó, los mercados internacionales siguen de cerca la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio fiscal en un contexto de tensión política y ajuste económico.

Epstein sostuvo que, pese al impacto del ajuste sobre distintos sectores, áreas como energía, minería y agroindustria muestran señales de recuperación y podrían transformarse en motores de crecimiento.

Qué es el Latam Economic Forum

El foro, organizado por Research for Traders junto con la Fundación de Acción Social de Jabad, se consolidó en los últimos años como uno de los encuentros económicos más importantes del país y mantiene además un perfil solidario: todo lo recaudado por entradas y patrocinios será destinado a organizaciones sociales.

Entre las entidades beneficiadas se encuentran la Fundación de Acción Social de Jabad y la Cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que trabajan en programas vinculados a salud, alimentación, educación y asistencia a familias vulnerables.

Por su parte, desde la organización destacaron que todos los oradores participan ad honorem y remarcaron el objetivo solidario del encuentro, que a lo largo de los años colaboró con distintas fundaciones y programas de asistencia social.

Las entradas tienen un valor de $100.000 en preventa y $120.000 en venta general.

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