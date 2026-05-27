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Fuerte rebote de los activos argentinos: bancos y bonos lideran las subas

En Wall Street, los ADRs de empresas argentinas avanzaron hasta casi 9%, mientras que los bonos en dólares mostraron subas generalizadas y el riesgo país volvió a acercarse a los 500 puntos básicos.

Los activos argentinos registraron una nueva jornada positiva en los mercados internacionales, impulsados principalmente por el fuerte desempeño de los bancos y el renovado apetito de los inversores por la deuda soberana. En Wall Street, los ADRs de empresas argentinas avanzaron hasta casi 9%, mientras que los bonos en dólares mostraron subas generalizadas y el riesgo país volvió a acercarse a los 500 puntos básicos.

Entre los títulos soberanos, el Bonar 2041 lideró las ganancias con un avance del 0,5%, seguido por el Global 2035 y el Global 2041, ambos con subas superiores al 0,4%. En este contexto, el índice de riesgo país mantuvo su tendencia bajista y se ubicó en torno a los 500 puntos.

El mercado también siguió de cerca la licitación de deuda en pesos del Tesoro Nacional, considerada uno de los principales eventos financieros de la semana. El economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, señaló que el escenario internacional favorece el optimismo de los inversores, especialmente por las expectativas de un acuerdo en Medio Oriente, lo que impulsa a los bonos emergentes.

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En el plano local, Franco destacó que existe una situación de liquidez holgada en pesos, lo que permitiría al Tesoro afrontar sin mayores inconvenientes la renovación de vencimientos. Sin embargo, advirtió que en esta oportunidad no se ofrecerán los instrumentos duales CER/TAMAR, muy demandados en la última colocación, por lo que el foco estará puesto en la capacidad del Gobierno para extender plazos de deuda.

Las acciones argentinas también mostraron fuertes avances. Los ADRs treparon hasta 9,1% encabezados por Grupo Supervielle, seguido por Banco Macro (+7,7%) y Telecom (+7%). Operadores del mercado señalaron que el sector bancario continúa aprovechando su alta volatilidad y capacidad de reacción frente a mejoras en las expectativas financieras.

A nivel local, el índice S&P Merval avanzó 4,4% hasta los 3.052.092 puntos, mientras que medido en dólares ganó 5% y superó nuevamente los 2.000 puntos, algo que no ocurría desde el 22 de abril.

Dentro del panel líder, las mayores subas también correspondieron al sector financiero. Grupo Supervielle ganó 8,4%, Banco Macro avanzó 8% y Edenor subió 5,6%.

Desde Balanz indicaron que el mercado local continúa mostrando una dinámica lateral iniciada a fines de octubre, aunque con una marcada divergencia entre sectores. Mientras las compañías energéticas se ven favorecidas por el repunte del petróleo, sectores como materiales y utilities presentan un desempeño más rezagado.

Además, un informe de la sociedad de bolsa consideró que las valuaciones actuales de las acciones líderes ya no justifican una fuerte concentración de inversiones en esos papeles, por lo que la rotación sectorial aparece como una de las estrategias más razonables para los inversores.

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FUENTE: ámbito.com

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