Fuerte rebote de los activos argentinos: bancos y bonos lideran las subas

En el plano local, Franco destacó que existe una situación de liquidez holgada en pesos, lo que permitiría al Tesoro afrontar sin mayores inconvenientes la renovación de vencimientos. Sin embargo, advirtió que en esta oportunidad no se ofrecerán los instrumentos duales CER/TAMAR, muy demandados en la última colocación, por lo que el foco estará puesto en la capacidad del Gobierno para extender plazos de deuda.

Las acciones argentinas también mostraron fuertes avances. Los ADRs treparon hasta 9,1% encabezados por Grupo Supervielle, seguido por Banco Macro (+7,7%) y Telecom (+7%). Operadores del mercado señalaron que el sector bancario continúa aprovechando su alta volatilidad y capacidad de reacción frente a mejoras en las expectativas financieras.

A nivel local, el índice S&P Merval avanzó 4,4% hasta los 3.052.092 puntos, mientras que medido en dólares ganó 5% y superó nuevamente los 2.000 puntos, algo que no ocurría desde el 22 de abril.

Dentro del panel líder, las mayores subas también correspondieron al sector financiero. Grupo Supervielle ganó 8,4%, Banco Macro avanzó 8% y Edenor subió 5,6%.

Desde Balanz indicaron que el mercado local continúa mostrando una dinámica lateral iniciada a fines de octubre, aunque con una marcada divergencia entre sectores. Mientras las compañías energéticas se ven favorecidas por el repunte del petróleo, sectores como materiales y utilities presentan un desempeño más rezagado.

Además, un informe de la sociedad de bolsa consideró que las valuaciones actuales de las acciones líderes ya no justifican una fuerte concentración de inversiones en esos papeles, por lo que la rotación sectorial aparece como una de las estrategias más razonables para los inversores.

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