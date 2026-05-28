La venta de combustibles volvió a caer a nivel nacional y acumula tres meses en baja

En el sector crece la preocupación por la continuidad de la retracción en el consumo, una tendencia negativa que se mantiene desde comienzos de año.

Uno de los factores que más impactó en la demanda fue el fuerte incremento de los combustibles en Argentina, cuyos precios medidos en dólares ya se ubican entre los más altos de la región.

Ante este panorama, muchos usuarios comenzaron a reducir la cantidad de litros cargados o directamente optaron por montos fijos para intentar controlar el gasto diario.

La premium se mantiene mientras cae la súper

El informe reflejó además un comportamiento dispar entre los distintos tipos de combustibles.

La nafta súper registró una caída interanual del 1,63%, mientras que el diésel Grado 2 mostró un desplome del 9,96%.

En contraste, los combustibles premium mantuvieron números positivos. La nafta premium avanzó un 0,76% interanual y el gasoil Grado 3 creció un 5,85%.

Especialistas del sector señalaron que esta situación responde, en parte, a las promociones y descuentos que algunas petroleras aplican sobre las líneas premium, reduciendo la brecha de precios con los combustibles comunes.

Buenos Aires lideró las ventas

La provincia de Buenos Aires volvió a concentrar el mayor volumen de ventas del país, con 468.312 metros cúbicos comercializados durante abril.

Córdoba se ubicó en segundo lugar con 141.750 metros cúbicos y registró una caída interanual del 5,74%, mientras que Santa Fe presentó una variación prácticamente estable.

Entre las provincias con mejores desempeños se destacaron San Juan, con un crecimiento del 4,12%; Neuquén, con una suba del 3,08%; y Tucumán, con un incremento del 2,88%.

YPF fue la única petrolera que creció

En cuanto al desempeño de las empresas, YPF fue la única gran petrolera que logró aumentar sus ventas durante abril.

La compañía estatal comercializó 746.648 metros cúbicos y mostró un crecimiento interanual del 1,79%.

El resto de las firmas registró caídas significativas: Shell retrocedió 8,58%; Puma Energy cayó 10,61%; Axion perdió 3,89%; y Dapsa mostró una baja del 10,4%.

Además, varias estaciones de servicio comenzaron a ajustar horarios nocturnos con el objetivo de reducir costos operativos y reforzar medidas de seguridad.

Desde el sector advierten que, si no mejora el poder adquisitivo y continúan las subas en los surtidores, la caída del consumo podría profundizarse durante los próximos meses.