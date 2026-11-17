El indicador mide la evolución de los precios de los productos nacionales e importados que se comercializan en el mercado interno, incluidos los impuestos.

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Los precios mayoristas aumentaron 1,6% en octubre de 2026 respecto del mes previo y 29,8% interanual. En los primeros diez meses del año acumularon un alza de 24,8% https://t.co/F5ixkd569n pic.twitter.com/wTOhZIMh8G — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 17, 2026

Petróleo y químicos, entre los rubros que más incidieron

Dentro de los productos nacionales, los productos refinados del petróleo registraron un incremento mensual de 4,6% y explicaron 0,58 puntos porcentuales de la variación del nivel general, por lo que se mantuvieron como el principal factor de presión sobre el índice.

Detrás se ubicaron las sustancias y productos químicos, con una suba de 2,2% y una incidencia de 0,21 puntos porcentuales, y el petróleo crudo y gas, que avanzó 1,8% y aportó 0,19 puntos. También incidieron los vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con un aumento de 1,3%, y los productos agropecuarios, que subieron 0,6%. Energía eléctrica, por su parte, se mantuvo sin variación, mientras que en septiembre aumentó 4,1%.

En el conjunto de los productos nacionales, los precios avanzaron 1,6%, mientras que los importados aumentaron 0,9%. La diferencia muestra una mayor presión de los bienes producidos localmente sobre el índice mayorista durante octubre.

En la comparación interanual, el IPIM registró un aumento de 29,8%. Entre los rubros con mayores incrementos se destacaron el petróleo crudo y gas, con 73,3%; los productos refinados del petróleo, con 54,8%; y la energía eléctrica, con 53,1%. En el otro extremo, los productos importados mostraron una suba de 14,4% en los últimos doce meses.

Construcción: el costo aumentó por debajo del IPC

El nivel general del índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a octubre de 2026 registra una suba de 1,7% respecto al mes anterior. Este resultado es consecuencia de las alzas de 1,5% en el capítulo “Materiales”, 1,8% en “Mano de obra” y 1,8% en “Gastos generales”.

El aumento de los salarios fue de 1,7% para los asalariados y de un 2,3% para los subcontratados. Este aumento de los trabajadores de convenio estuvo por debajo del índice de inflación de septiembre, que se ubicó en 1,9%.