La fiscalía desestimó la denuncia por el ingreso de Bolsonaro al país

Según la presentación fiscal, Interpol informó que, consultadas sus bases de datos, no se registraban restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes contra Flávio Nantes Bolsonaro al momento del informe.

Además, la Dirección Nacional de Migraciones comunicó que Bolsonaro ingresó desde Brasil al territorio nacional el 27 de octubre de 2026 a las 22.37 por el Puente Internacional Tancredo Neves y egresó el mismo día a las 23.52 desde el Aeropuerto Cataratas del Iguazú, en un vuelo particular hacia Ecuador.

La fiscalía sostuvo que el ciudadano brasileño “contaba con plena aptitud legal y documental para ingresar, transitar y egresar del territorio argentino” y que no se comprobaron irregularidades en el procedimiento migratorio ni en la actuación del personal de control interviniente.

En esa línea, Martínez consideró inconducente avanzar con otras medidas solicitadas, entre ellas requerimientos de cámaras, registros aeroportuarios, bitácoras, manifiestos de pasajeros, comunicaciones de la aeronave matrícula LV-JQW y documentación vinculada a empresas privadas.

La sede fiscal entendió que las medidas iniciales resultaron suficientes para descartar la hipótesis delictiva en la jurisdicción de Puerto Iguazú, por lo que dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito.

No obstante, la fiscalía señaló que remitirá copia de la desestimación a la Fiscalía Federal N° 10 de Capital Federal, donde tramita una causa relacionada con denuncias de similar objeto bajo el expediente CFP 5270/2026, vinculada con eventuales hechos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires.