El presidente Javier Milei retomará su agenda en el país al regresar de España y se trasladará a Córdoba este lunes para participar en un evento en la Bolsa de Comercio provincial, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la polémica por el viaje a Nueva York con su esposa en la comitiva oficial.
Javier Milei regresa de España y viaja a Córdoba junto a Adorni
El jefe de Estado estará acompañado por Adorni, en lo que será su reaparición pública tras la polémica por la inclusión de su esposa en el viaje oficial a Estados Unidos.