Javier Milei regresa de España y viaja a Córdoba junto a Adorni

El mandatario regresó al país este domingo por la mañana luego de su visita a la capital española para participar del Madrid Economic Forum 2026 y mantener reuniones con dirigentes políticos y referentes de la derecha internacional.

Tras su arribo a la Argentina, Milei tiene programado comenzar la semana asistiendo a la Bolsa de Comercio de Córdoba para exponer en una actividad que contará también con la palabra de Manuel Tagle, presidente de la institución, y del economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central.