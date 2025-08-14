El presidente Javier Milei encabezó este jueves el acto de lanzamiento de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones del 7 de septiembre. En el Club Atenas de La Plata, presentó a los principales candidatos libertarios de las ocho secciones electorales, en un intento por aumentar la representación de La Libertad Avanza en la Legislatura provincial.
Encendió la campaña: Milei habló y vinculó el fentanilo con Kicillof
