Encendió la campaña: Milei habló y vinculó el fentanilo con Kicillof

En un acto en el Club Atenas de La Plata, el presidente presentó a los candidatos libertarios para las elecciones provinciales del 7 de septiembre. Criticó duramente a sus adversarios y ratificó que no usará insultos en los debates.

El presidente Javier Milei encabezó este jueves el acto de lanzamiento de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones del 7 de septiembre. En el Club Atenas de La Plata, presentó a los principales candidatos libertarios de las ocho secciones electorales, en un intento por aumentar la representación de La Libertad Avanza en la Legislatura provincial.

La jornada estuvo marcada por un único eje discursivo: “kirchnerismo nunca más”, consigna que también había estado presente en la foto de inicio de campaña realizada en Villa Celina, La Matanza, junto a referentes del PRO y de la fuerza oficialista.

En su discurso, Milei criticó duramente la gestión de sus adversarios: “Desde hace décadas, la provincia de Buenos Aires se marchita en vez de crecer. Ellos te quiebran las piernas para venderte la silla de ruedas con sobreprecio y pedirte que les des las gracias. Le quieren hacer creer a la gente que su libertad depende de inaugurar un ministerio por cuadra en vez de poder tomar un colectivo sin que los roben o los maten”.

Sin nombrarla, el presidente apuntó a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, al afirmar: Qué podemos esperar de gente que robó tanto y tan descaradamente que ahora sólo puede salir al balcón para ver a dos personas que la van a saludar”.

La frase desató cánticos de la militancia: “¡tobillera, tobillera!”. Milei también reiteró su compromiso de no utilizar insultos en el debate político: “Noté que les estaba dando un refugio a los talibanes de las formas. Discutamos las ideas, porque nosotros sí las tenemos. Voy a mantener esa promesa cuando se trate de interlocutores de buena fe”.

Con un auditorio colmado de militancia libertaria, el acto fue presentado por el Gobierno como un paso clave para consolidar el proyecto presidencial de cara a la segunda mitad de su mandato.

