Encendió la campaña: Milei habló y vinculó el fentanilo con Kicillof

La jornada estuvo marcada por un único eje discursivo: “kirchnerismo nunca más”, consigna que también había estado presente en la foto de inicio de campaña realizada en Villa Celina, La Matanza, junto a referentes del PRO y de la fuerza oficialista.

En su discurso, Milei criticó duramente la gestión de sus adversarios: “Desde hace décadas, la provincia de Buenos Aires se marchita en vez de crecer. Ellos te quiebran las piernas para venderte la silla de ruedas con sobreprecio y pedirte que les des las gracias. Le quieren hacer creer a la gente que su libertad depende de inaugurar un ministerio por cuadra en vez de poder tomar un colectivo sin que los roben o los maten”.