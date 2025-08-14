Milei confirmó a Espert como cabeza de lista de diputados nacionales en la provincia

Pareja tampoco descartó su propia candidatura: “eso depende de la voluntad de Karina Milei y del equipo en general. Estoy muy contento de la oportunidad que tengo y soy un agradecido. Si me toca ser candidato lo seré", afirmó.

Las dudas en todo caso, se centraban en si Karina -la dueña de la lapicera según admiten todos- aceptará incluir en la lista que llevará el nombre y el color violeta de LLA, a la mujer propuesta por el PRO en provincia: la actual diputada nacional Florencia De Sensi.

También se habla de darle un lugar "entrable" dentro de los primeros seis de la lista a una “influencer libertaria” que responda al asesor de Milei, Santiago Caputo, y a referentes que respondan al sector de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, PRO que ya dieron el salto a La Libertad Avanza en el bloque de diputados provinciales.

En territorio bonaerense se ponen en juego 18 diputados nacionales y las expectativas del gobierno es conseguir por lo menos unas 10 bancas por ese distrito clave a nivel nacional.

En tanto, fuentes partidarias también confirmaron a A24.com que Santilli se posiciona para acompañar la lista del presidente Milei en el tercer puesto en provincia de Buenos Aires.

"Lo que se sigue discutiendo son los lugares. Entre los doce primeros entrables estarían los candidatos del PRO. No hay definiciones todavía sobre el número que ocuparía cada uno en la lista. Ese es el acuerdo que se está finalizando en estos días”, aclaró este jueves a A24.com una fuente del PRO.

El cierre de listas en la Ciudad de Buenos Aires estaba más complicado, y sonaba fuerte el nombre de la delegada de Karina Milei en la Ciudad, la legisladora porteña Pilar Ramírez, mientras que se tensaban las negociaciones con el macrismo por el quinto y sexto puestos de la lista de diputados nacionales.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se consolidaba como la casi segura candidata para encabezar la lista de senadores nacionales de LLA en CABA.

Karina Milei busca candidatos libertarios puros y outsiders en el resto de las provincias

En simultáneo al cierre de listas en PBA y CABA, la mesa política de LLA encabezada por la hermana presidencial, Karina Milei y sus principales operadores políticos, Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem a nivel nacional, cerraban las listas de candidatos en todas las provincias donde el oficialismo busca hacer pie con candidatos "libertarios puros" y "outsiders" para enfrentar a gobernadores opositores.

En Casa Rosada se vio un desfile de dirigentes de distintas provincias en los últimos días y dejaron trascender algunos nombres para encabezar las listas en distintas provincias:

El diputado Lisandro Almirón, que es candidato a gobernador de Corrientes, adelantó que se le ofreció encabezar la lista de diputados nacionales a la actriz y panelista, Virginia Gallardo, para enfrentar a los candidatos del actual gobernador radical, Gustavo Valdés y el tradicional aparato de gobierno correntino.

En Formosa, donde gobierna el peronista Gildo Insfrán, el mileísmo analiza postular como primer diputado nacional intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo.

En Tucumán, el mileísmo enfrentará la lista que encabezará el actual gobernador y exaliado peronista, Osvaldo Jaldo, con un especialista en seguridad, Federico Pelli Teniente.

En Salta los armadores de Karina Milei evalúan las candidaturas de los dirigentes Alfredo Olmedo y Emilia Orozco.

En algunas provincias, la decisión de Karina Milei fue ir en alianza con partidos provinciales y el PRO como son los casos ya cerrados en Mendoza, Entre Ríos, Chaco, Misiones y San Luis.