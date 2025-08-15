En la previa del cierre de listas, Milei reunió a su Gabinete

Algo similar ocurrió el jueves pasado, cuando Milei llamó a sus ministros, asesores y el jefe de Diputados sobre la hora, sin previo aviso, para acudir a Balcarce 50 en un horario poco usual. En ese momento se despertaron especulaciones sobre el motivo del encuentro, que tuvo lugar después de la fuertísima derrota que sufrió La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados con la caída de varios decretos de desregulación y achique del Estado de Sturzenegger, entre otras iniciativas opositoras que sacudieron al Gobierno.

Esta vez, Gabinete tiene lugar en medio de la crisis del fentanilo, que llevó al ministro de Salud, Mario Lugones, en varias ocasiones a la Casa Rosada esta semana para discutir cómo avanzar. Ayer, después de que el tema escaló y los muertos por la aplicación de los lotes de la droga contaminada se acercaban al centenar, ayer Milei habló por primera vez al respecto, en el acto de inauguración de la campaña en La Plata. Vinculó el caso con el kirchnerismo, mientras que la cartera sanitaria, en un comunicado, deslizaba una amenaza de recusación contra el juez que investiga la causa, Ernesto Kreplak, intimándolo a que ordene la detención del dueño del laboratorio HLB Farma, Ariel García Furfaro.

Estaban presentes la mayor parte de lo ministros -excepto Sandra Petovello y Patricia Bullrich, que se ausentaron por temas de agenda-; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy; y el asesor presidencial, Santiago Caputo. También, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, muy cercano a la hermana del jefe de Estado.