Javier Milei: "Evitamos la peor crisis de la historia"

El presidente recordó con dureza: "Vinimos a hacer lo que teníamos que hacer y no lo que quería la casta putrefacta política. La casta decía que no íbamos a poder competir, sin embargo ese día presentamos a La Libertad Avanza aunque no nos daban los permisos y armamos un actor en 36 horas. Ese día nos hicieron un apagón mediático, con el siniestro que manejaba la Ciudad, ustedes le dieron vida a este movimiento y le cerraron el orto".

A su vez señaló que fue el apoyo de la gente, transmitiendo en vivo desde sus celulares, lo que permitió que el mensaje llegara a todos. “Ustedes le dieron vida a este movimiento”, afirmó, subrayando que esa acción marcó un punto de inflexión en la relación entre los medios y su campaña. "Nuestros militantes no tiene Trolls".

Milei también recordó los pronósticos fallidos que lo subestimaron durante las elecciones. “Decían que no pasábamos las PASO, que éramos simpáticos pero que no teníamos votos”, relató, refiriéndose a los expertos que minimizaban su impacto.

Sobre la dolarización dijo: "Sólo dame tiempo", e ironizó: "antes eran pingüinos, ahora son mosquitos", haciendo referencia a los insectos que lo molestó en su alocución. "Evitamos la peor crisis de la historia", indicó el Presidente.

“Almas libres, leones heroicos que despertaron para no ser sacrificados en el altar de la maldita justicia social”, arrancó el discurso, además le hizo un gran guiño al ministro de economía, Santiago Caputo “No todos los días se puede saludar al mejor ministro de economía de toda la historia”.

Javier Milei reflexionó sobre el fracaso en Gerli. “Uno no es verdaderamente exitoso si antes no le toca vivir y besar el polvo de la derrota”, comentó, reconociendo que ese momento fue una prueba no solo de la fortaleza del equipo, sino también de la lealtad de quienes lo rodeaban. Inspirado en la historia bíblica de la rebelión de Corá, Milei aseguró que “a todos los traidores se los tragó la tierra”.

La pobreza y la inflación están bajando según Milei

Milei agradeció a quienes se unieron para apoyar su proyecto, haciendo mención especial a Patricia Bullrich y Luis Petri. “Tengo que reconocer la grandeza de esa mujer enorme que hoy ocupa el Ministerio de Seguridad, y ese hombre que ocupa el Ministerio de Defensa”, expresó, mostrando gratitud.

“Esperábamos que los resultados se vieran en 18 o 24 meses y cuando miramos qué es lo que ha pasado en 9 meses la inflación mayorista del 54% bajó al 2,4%”, afirmó, subrayando que este logro superó las expectativas iniciales de su gobierno. “Quiero que sepan que esto lo hicimos sin controles de precios, sin expropiaciones”, destacó.

“La pobreza no se puede eliminar de un día para el otro, tampoco se genera de un día para el otro”, declaró, subrayando que el problema es el resultado de políticas económicas fallidas de gobiernos anteriores que dejaron al país en una situación crítica. “La pobreza ha empezado a caer en Argentina”, aseguró, atribuyendo este cambio a las reformas estructurales implementadas en los primeros meses de su mandato.