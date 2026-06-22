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Confirmaron la sesión de mañana para avanzar en la interpelación a Manuel Adorni

La cita en la cámara de Diputados esta prevista para las 14.

noLa Cámara de Diputados sesionará mañana desde 14 para resolver si avanza o no en la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La convocatoria para sesionar, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, lleva la firma del secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Francisco Pagán.

El temario incluye seis proyectos de resolución que piden citar al jefe de Gabinete para que informe sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.

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También piden que el funcionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, informe diversas cuestiones relacionadas con la situación patrimonial declarada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.

Tres de los seis proyectos que se tratarán mañana en la Cámara incluyen que se establezca además la posibilidad de iniciar una “moción de censura” para que Adorni abandone su cargo.

La Cámara deberá resolver si avanza en una interpelación e, incluso, en una moción de censura para que abandone el cargo, en medio de la investigación que llevan a cabo sobre el funcionario el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

FUENTE: Noticias Argentinas

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