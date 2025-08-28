Milei respondió y provocó a los vecinos de Lomas de Zamora en la caravana

Embed - Un video muestra las provocaciones de Milei y Espert antes de los incidentes

El video donde se ve a Javier Milei estallar contra los vecinos

Tras el escándalo, el foco estuvo puesto en la violenta reacción de los vecinos de Lomas de Zamora. Incluso Milei y sus funcionarios denunciaron lo sucedido en las redes y apuntaron contra el kirchnerismo. Sin embargo, horas más tarde se conoció un video de la previa en donde se lo observa al presidente provocando a una vecina.

"Corruptos son los tuyos", le dijo el mandatario a una vecina que les gritaba "corruptos", en el marco del caso que tiene en vilo al Gobierno nacional. "Vayan a bancar con un festival", parece decir luego, posiblemente en relación al que se realizará para pedir por la liberación de Cristina Fernández de Kirchner.

Según trascendió, la escena entre Milei y la vecina ocurrió instantes previos a que los manifestantes comenzaran a agredir a la tropa libertaria, provocando la evacuación de los dirigentes.