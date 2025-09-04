Condenaron a 9 meses de prisión a dos integrante de la banda "Los Pastelitos"

El grupo perseguía a Franco Rivas, su novia Milagro Díaz y un amigo menor de edad identificado como Thiago, quien reside en la villa contigua a Villa Larga. Durante la persecución, Guardia habría utilizado su automóvil Peugeot 308 blanco para embestir intencionalmente a Thiago y a Díaz, provocando la caída de ambos.

Lejos de terminar allí, Guardia descendió del vehículo y empujó a su sobrino, Franco Rivas, mientras el resto del grupo portaba ladrillos en las manos. Según relatan los testigos, en ese momento Guardia lanzó amenazas explícitas: "Ya van a ver lo que les va a pasar. Mañana sale mi papá y va a venir a arreglar el tema, los va a venir a matar a todos." La gravedad de estas amenazas motivó que las víctimas se retiraran del lugar por temor.

Al día siguiente, el 31 de octubre de 2024, cerca de las 7:30 se produjo un nuevo hecho intimidatorio. Víctor Irrazabal, domiciliado en calle Paula Albarracín de Sarmiento denunció que su sobrino, Franco Rivas, fue interceptado por José Mauricio Guardia, Martín Guardia y otro de sus hijos, cuando regresaba de acompañar a su pareja.

En esa oportunidad, le exigieron que se enfrentara a uno de los hijos de Guardia, iniciando una pelea que terminó con Rivas refugiándose en su domicilio. Al intentar intervenir, Irrazabal también fue amenazado por los agresores, quienes le gritaron: "Los voy a matar a todos", antes de retirarse del lugar.

Estos hechos, claramente relacionados entre sí, configuraron una situación grave de violencia que fue investigada por la justicia local.

Tras la investigación, se celebraron audiencias de Juicio Abreviado que determinaron la responsabilidad penal de los involucrados: en fecha 29 de mayo de 2025, José Mauricio Guardia (D.N.I. 29.098.247) fue condenado a 9 meses de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de Violación de Domicilio (Art. 150 C.P.) y Amenazas Simples (Art. 149 bis, 1er párrafo), en concurso ideal (Art. 54 C.P.). y este miércoles, se resolvió también la situación procesal de Martín Axel Guardia (D.N.I. 46.725.636), a quien se le impuso una pena de 9 meses de prisión de cumplimiento condicional por ser autor penalmente responsable de dos hechos de Amenazas Simples y Violación de Domicilio,