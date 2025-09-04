Por qué se celebra el 4 de septiembre y los mejores mensajes para enviar hoy

La primera teoría sobre el origen del Día de la Secretaria se remonta a la segunda etapa de la Revolución Industrial, cuando Christopher Sholes inventó la máquina de escribir en Estados Unidos.

Su hija Lilian fue una de las primeras en probarla y en practicar dactilografía hacia 1850, disciplina que luego se asoció directamente al trabajo de las secretarias.

Un siglo después, los fabricantes de máquinas de escribir eligieron el 4 de septiembre para rendir homenaje a Sholes y organizar concursos de mecanografía, práctica que terminó consolidando la jornada como día de celebración.

Sin embargo, cada país eligió su propia fecha. Mientras que en Argentina y Uruguay se celebra en el 4 de septiembre; en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Bolivia y Perú optaron por el 26 de abril.

La segunda hipótesis sobre sitúa el origen en 1942, también en Estados Unidos, año en el que se reconocieron los derechos de las secretarias y se fundó la Asociación Nacional de Secretarias.

Una década más tarde, en 1952, su presidenta María Barret, junto con el ejecutivo de relaciones públicas Harry Klemfus, impulsaron la Semana Nacional de las Secretarias, que con el tiempo derivó en lo que hoy conocemos como el Día de la Secretaria.

Las mejores frases para compartir en el Día de la Secretaria