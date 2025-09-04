EA Sports filtró el top 10 de los jugadores íconos que tendrá el nuevo juego de la saga FC. El listado fue encabezado por el histórico centro delantero brasileño Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé. El “Rey” se llevó la punta del top con 95 de media: 93 de ritmo, 94 de tiro, 91 de pase, 94 de regate, 58 de defensa y 74 de físico; 5 de skills y 4 de pierna débil.
¡El Dieeeego! Maradona en el top 10 de íconos del FC 26
Diego Maradona aparecerá entre los íconos del esperado FC 26. El ídolo argentino tendrá una valoración de 95 en la nueva edición del juego.