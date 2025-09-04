El Senado se encamina a rechazar hoy el veto de Milei a la ley de Discapacidad

La Constitución establece que el Congreso puede insistir con la sanción de una ley, rechazando un veto, pero deberá contar con la mayoría de las dos terceras partes de los legisladores presentes en cada cámara legislativa. Con esa mayoría insistió Diputados. Y lo mismo deberá ocurrir este jueves en el Senado para que el veto de Javier Milei caiga definitivamente.

La norma que sancionó el Congreso y sostendrá la Cámara alta, propone la declaración de emergencia por un año, habilitando nuevas altas de la pensión por discapacidad, entre otras medidas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal total oscilará entre el 0,28% y el 0,51% del PBI.

De la reunión de Labor Parlamentaria que presidió Villarruel participaron los senadores José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti de UxP; Fernando Salino de Convicción Federal; Eduardo Vischi, Pablo Blanco y Mariana Juri de la UCR; Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro; Francisco Paoltroni de Libertad, Trabajo y Progreso; Natalia Gadano de Por Santa Cruz; Carlos Arce del Frente Renovador de Misiones; Juan Carlos Romero de Cambio Federal; Carlos Espínola y Edith Terenzi de Provincias Unidas ; Lucila Crexell de Neuquén, Alfredo de Ángeli y Martín Goerling Lara de Pro y Ezequiel Atauche de La Libertad Avanza.

Este miércoles el colectivo de personas con discapacidad y sus familiares, encabezados por la actriz Valentina Bassi y Jonathan Yeferley se reunió con distintos senadores y les solicitaron que acompañen el rechazo al veto.

Durante la sesión habrá cuestiones de privilegio por parte de los legisladores que cuestionarán las últimas medidas llevadas adelante por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por las denuncias que presentó en la justicia calificándola como “operación de inteligencia no institucional”, para frenar la difusión de los audios donde se la escucharía a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.