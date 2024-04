Gobierno buscará "penar el adoctrinamiento" en las escuelas

En ese contexto, el vocero hizo referencia a las imágenes que trascendieron en las últimas horas con un episodio ocurrido en la localidad de Punta Indio: “Nos entristece ver contenidos en las aulas o en actos escolares teñidos con militancia ideológica como un video que se conoció estos días de un acto en el que se ofendió a familias, estudiantes y veteranos de Malvinas”.

El martes, un escándalo opacó el emotivo homenaje a los excombatientes en la Escuela Secundaria N° 4 de la localidad de Verónica, la ciudad de cabecera de la comuna bonaerense de Punta Indio, quienes se retiraron en medio de la ceremonia tras sentirse ofendidos por el discurso de una de las personas expositoras.

Se trató de la directora y profesora de historia quien fue la encargada de dar inicio a la jornada que terminó con un clima de enojo generalizado y un pedido de disculpas del intendente local, David Angueira.

La exposición de la docente cuestionada fue definida como “partidaria” por muchos de los presentes, quienes, en su mayoría, acompañaron la decisión de los veteranos de levantarse de sus lugares e irse de la plaza central, donde habían sido citados junto a sus familiares a las 10 de la mañana.

“Lo que sucedió es que la persona que eligieron para dar el discurso eligió como línea discursiva un eje basado en un análisis ultra pormenorizado de lo que fue la dictadura. No fue una frase aislada, sino que fue toda una línea discursiva que se iba incrementando. Esperamos un rato pensando que en algún momento iba a ser mención a los veteranos, pero no, nunca lo hizo”, contó a Infobae Aldo Reyes, hijo del ex combatiente José Aldo Martiriano Reyes.

Críticas al paro docente y a una posible huelga de Camioneros

Durante su conferencia de prensa, Adorni aprovechó para criticar el paro nacional docente que hoy lleva adelante el gremio CTERA, y al que también se adhieren los profesores universitarios.

“Venimos de más de un año absolutamente catastrófico. En 2023, Argentina tuvo la inflación más alta del mundo: y los gremios docentes no tomaron ninguna medida de fuerza. El ciclo lectivo lleva menos de 30 días, ¿en qué cabeza cabe tomar una medida de fuerza en este contexto?”, apuntó el vocero.

Allí, aseguró que “una mayoría de alumnos de tercer grado no comprenden lo que leen, el 70% de los chicos no pueden resolver un problema de matemáticas básicas, el 50% de los adolescentes no termina la secundaria y la mitad de ellos no lo hacen en tiempo y forma”.

“Qué futuro le queda a un país devastado económica y culturalmente si quienes van a liderarlo en el futuro son rehenes de sindicalistas que los usan para negociar sus privilegios”, advirtió Adorni.

Enseguida, el vocero fue consultado por la amenaza que hizo Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio de Camioneros, sobre una posible huelga la semana próxima debido a que el Gobierno no avala el acuerdo paritario alcanzado con las cámaras empresarias del sector.

“Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado”, señaló Moyano en diálogo con C5N.

Adorni fue contundente en su respuesta: “No sé qué ocurrirá el lunes. Si él tiene el poder de que en este país no se mueva ni una pluma ni una hoja, estamos mal. Supongo que fue una exageración lo que dijo Pablo, apelamos siempre a la reflexión y seguimos intentando entender cuáles son las razones que los dueremens y cuáles las razones que los despiertan”.