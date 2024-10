Fuertes declaraciones de CFK: "Los Poncio Pilatos y los Judas no van más"

La ex vicepresidenta se refirió a la interna que se dirime por la presidencia del PJ entre ella y Ricardo Quintela: “No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, opinó.

“El peronismo está a la defensiva. Nos tenemos que volver a articular para poder recuperar la iniciativa y convertirnos en alternativa de gobierno”, indicó la ex mandataria y agregó: “Ningún dirigente es víctima. La única víctima en este país es la gente”.