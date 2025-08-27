El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presenta hoy en la Cámara de Diputados para dar el informe de gestión N°144 sobre la marcha de la gestión, en medio de escándalos que afectan al Gobierno, como las denuncias por corrupción y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y la crisis sanitaria en torno a las víctimas fatales por el fentanilo contaminado.
Francos habló de los audios: "Son acusaciones de personas que ya no tienen lugar"
El jefe de Gabinete comenzó su exposición en la Cámara baja con un mensaje a la oposición, en medio de las denuncias por corrupción y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)