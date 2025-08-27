Francos habló de los audios: "Son acusaciones de personas que ya no tienen lugar"

Desde el mediodía, el ministro coordinador asiste al Congreso en un momento de extrema tensión y expectativa por las respuestas que pueda dar ante los escándalos que estallaron puertas adentro de la Casa Rosada.

Francos realiza su tercer informe de gestión ante la Cámara baja y el quinto desde que asumió el cargo en agosto de 2024. Los legisladores le formularon más de 1.300 preguntas.