Dos detenidos y un herido tras incidentes en la caravana de Milei

Un acto de campaña de Javier Milei en Lomas de Zamora terminó en tensión y violencia cuando un grupo de militantes opositores atacó con piedras la caravana presidencial. El mandatario, junto a su hermana Karina y el diputado José Luis Espert, debió ser evacuado por seguridad. Hubo dos detenidos y al menos un herido.

La recorrida proselitista que Javier Milei encabezaba este miércoles en Lomas de Zamora derivó en momentos de máxima tensión cuando un grupo de militantes opositores lanzó piedras contra la camioneta en la que viajaba el Presidente.

El operativo de seguridad debió actuar de inmediato y evacuó a Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en otro vehículo. El diputado José Luis Espert, que integraba la comitiva, se retiró de urgencia a bordo de la moto de un militante libertario.

Según informaron fuentes policiales, dos personas fueron detenidas y al menos un asistente resultó herido.

“Cayeron piedras muy cerca del Presidente”.

Tras el episodio, Espert relató que los ataques estuvieron dirigidos contra toda la primera línea de la caravana: “En un momento, cayeron piedras muy cerca del Presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. A unas chicas que hacen fotografías les tiraron piedras a la cintura. Se puso muy violento y, por una cuestión de seguridad, decidimos terminar el evento”.

El economista responsabilizó directamente al kirchnerismo y al intendente local, Federico Otermín: “La violencia interrumpió la caravana. Esto es el kirchnerismo, es violencia. Ante la incapacidad de discutir ideas, recurren a la difamación y las operaciones. No nos van a amedrentar”.

La reacción del Gobierno

El vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó un mensaje en X con fuertes acusaciones políticas:

“Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se sumó a la condena: “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más”.

Desde la cuenta oficial de La Libertad Avanza señalaron que el episodio forma parte de un clima de “nerviosismo” del kirchnerismo y llamaron a “responder en las urnas”.

Contexto electoral y próximos actos

La actividad de Milei en Lomas de Zamora era parte de la campaña de cara a las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre y las nacionales del 26 de octubre.

El Presidente ya había visitado recientemente La Matanza con el mismo mensaje: “Kirchnerismo Nunca Más”. Según la agenda oficial, habrá nuevos actos en la provincia de Buenos Aires, con cierre en Moreno.

