Secuestro y detención en allanamientos: lagartos, gallos, marihuana y un arma

Cardenal amarillo y rojo

Rey del Bosco

Australianas, Burkis, Farpus, Fisher, Rosincolin, Reina Mora

Jilguero, Cocotillas, Turquesinas, Perico inglés, Rabadillas, Benteveo

Además, se encontraron lagartos gecko leopardo, jaulas de distintos tamaños y 17 gramos de marihuana.

Fue detenido Juan Raúl Flores, de 36 años, con domicilio en 25 de Mayo, vinculado a un expediente por infracción al artículo 206 de la Ley 941-R, con intervención del Juzgado de Paz de 25 de Mayo. La incautación de estupefacientes quedó bajo la Unidad Fiscal Federal de San Juan, por infracción a la Ley 23.737.

Segundo allanamiento – Departamento Caucete

En esta vivienda se encontraron 10 gallos de riña con sus jaulas. No se halló al propietario de los animales en el domicilio, notificándose a Claudia Julia Montaño, de 54 años, domiciliada en Caucete, por infracción al artículo 206 de la Ley 941-R, con intervención del Juzgado de Paz de Caucete.

Asimismo, se secuestró una escopeta calibre 16 con 9 cartuchos (4 rojos y 5 azules), dando lugar a un legajo caratulado como tenencia ilegítima de arma de fuego, con intervención de la UFI Genérica.

Las autoridades recuerdan a la población que la venta y tenencia de especies en peligro de extinción está prohibida en toda la provincia de San Juan.