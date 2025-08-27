"
Secuestro y detención en allanamientos: lagartos, gallos, marihuana y un arma

En la mañana de este miércoles, personal policial de la Rural 3 “Los Médanos” realizó dos allanamientos en los departamentos 25 de Mayo y Caucete. Se incautaron 137 aves autóctonas y exóticas, lagartos, gallos de riña, marihuana y un arma de fuego.

Durante operativos realizados en horas de la mañana, efectivos de la Rural 3 “Los Médanos” llevaron a cabo dos allanamientos vinculados a la protección de la fauna autóctona y silvestre, así como a la detección de delitos federales y contravencionales.

image

Primer allanamiento – Departamento 25 de Mayo

En esta medida se secuestraron 137 aves de distintas especies, entre ellas:

  • Cardenal amarillo y rojo

  • Rey del Bosco

  • Australianas, Burkis, Farpus, Fisher, Rosincolin, Reina Mora

  • Jilguero, Cocotillas, Turquesinas, Perico inglés, Rabadillas, Benteveo

Además, se encontraron lagartos gecko leopardo, jaulas de distintos tamaños y 17 gramos de marihuana.

Fue detenido Juan Raúl Flores, de 36 años, con domicilio en 25 de Mayo, vinculado a un expediente por infracción al artículo 206 de la Ley 941-R, con intervención del Juzgado de Paz de 25 de Mayo. La incautación de estupefacientes quedó bajo la Unidad Fiscal Federal de San Juan, por infracción a la Ley 23.737.

Segundo allanamiento – Departamento Caucete

En esta vivienda se encontraron 10 gallos de riña con sus jaulas. No se halló al propietario de los animales en el domicilio, notificándose a Claudia Julia Montaño, de 54 años, domiciliada en Caucete, por infracción al artículo 206 de la Ley 941-R, con intervención del Juzgado de Paz de Caucete.

Asimismo, se secuestró una escopeta calibre 16 con 9 cartuchos (4 rojos y 5 azules), dando lugar a un legajo caratulado como tenencia ilegítima de arma de fuego, con intervención de la UFI Genérica.

Las autoridades recuerdan a la población que la venta y tenencia de especies en peligro de extinción está prohibida en toda la provincia de San Juan.

