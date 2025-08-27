"
Flagrancia: dos sujetos fueron detenidos en distintos procedimientos

En las últimas horas, efectivos de las comisarías 4° y 28° de la Policía de San Juan intervinieron en dos hechos delictivos ocurridos en Capital. En ambos casos los acusados fueron detenidos y quedaron vinculados a causas por flagrancia.

Durante este martes se registraron en Capital dos procedimientos policiales que culminaron con la aprehensión de hombres acusados de distintos robos.

Primer caso – Comisaría 4°

DETENIDO ROBO AUTO

El hecho ocurrió en calle Santiago del Estero, entre Laprida y Rivadavia, donde una mujer de 56 años denunció la sustracción de una lona cobertora de caja de camioneta Toyota Hilux, de color gris oscuro, con dos barras de aluminio.

Tras la investigación policial, fue aprehendido Escobar Kevin Carlos, de 34 años, con domicilio en el barrio El Chañar, Chimbas. Interviene en la causa la Unidad Fiscal de Flagrancia, con el Ayudante Fiscal Dr. David Peña.

Segundo caso – Comisaría 28°

En otro procedimiento, personal policial intervino ante un hurto en grado de tentativa en la zona de la lateral este de Acceso Sur y Av. Circunvalación.

Un joven de 23 años denunció la sustracción de un grupo electrógeno de 150 W, color azul, utilizado en su puesto de venta de café en Conector Sur y lateral sur de Circunvalación.

El presunto autor fue identificado como Hausen Julio César, de 52 años, domiciliado en el barrio San Luis de Rawson, quien fue detenido en Circunvalación lateral norte y calle Las Heras. En este caso, intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo de la Dra. Amalia Bustos, que dispuso el inicio del procedimiento especial.

Ambos sujetos quedaron a disposición de la Justicia por los hechos ocurridos en jurisdicción de Capital.

