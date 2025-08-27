Flagrancia: dos sujetos fueron detenidos en distintos procedimientos

Tras la investigación policial, fue aprehendido Escobar Kevin Carlos, de 34 años, con domicilio en el barrio El Chañar, Chimbas. Interviene en la causa la Unidad Fiscal de Flagrancia, con el Ayudante Fiscal Dr. David Peña.

Segundo caso – Comisaría 28°

En otro procedimiento, personal policial intervino ante un hurto en grado de tentativa en la zona de la lateral este de Acceso Sur y Av. Circunvalación.

Un joven de 23 años denunció la sustracción de un grupo electrógeno de 150 W, color azul, utilizado en su puesto de venta de café en Conector Sur y lateral sur de Circunvalación.

El presunto autor fue identificado como Hausen Julio César, de 52 años, domiciliado en el barrio San Luis de Rawson, quien fue detenido en Circunvalación lateral norte y calle Las Heras. En este caso, intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo de la Dra. Amalia Bustos, que dispuso el inicio del procedimiento especial.

Ambos sujetos quedaron a disposición de la Justicia por los hechos ocurridos en jurisdicción de Capital.