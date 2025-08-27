El Gobierno nacional estableció a través de la Resolución 347/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por el vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán, los montos que cobrarán las autoridades de mesa, los delegados judiciales y los delegados tecnológicos en las elecciones legislativas que se realizarán el próximo 26 de octubre en todo el país.
Cuánto cobrarán las autoridades de mesa y los delegados en las elecciones de octubre
El Gobierno fijó los nuevos viáticos para los comicios legislativos y amplió las formas de cobro disponibles.