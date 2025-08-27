Cuánto cobrarán las autoridades de mesa y los delegados en las elecciones de octubre

Por su parte, los delegados tecnológicos, encargados de verificar la identidad de los electores mediante sistemas biométricos, recibirán $120.000.

Cuánto se cobrará en las elecciones nacionales

Autoridades de mesa: $40.000

Participantes en actividades de capacitación: $40.000

Delegados en locales de votación: $80.000

Delegados judiciales: $40.000

Delegados tecnológicos: $120.000

Cómo se cobrará el viático electoral

La Resolución también incorpora nuevas modalidades de cobro. Los pagos podrán realizarse por transferencia bancaria o a través de billeteras virtuales, además de las opciones ya vigentes mediante la aplicación del Correo Argentino o en forma presencial en sus sedes.

El texto aclara que el derecho a percibir los viáticos prescribirá a los 12 meses de la elección, y que será la Justicia Nacional Electoral la encargada de verificar el cumplimiento efectivo de las funciones y de informar al Correo Argentino quiénes están habilitados para cobrar.