27 de agosto de 1920: la noche que nació la radio en Argentina

Hace 105 años, cuatro jóvenes visionarios realizaron la primera transmisión radial del país desde la terraza del Teatro Coliseo, dando origen a la radiofonía argentina y sentando las bases de un medio que transformaría la vida cultural y cotidiana de la sociedad.

La noche del 27 de agosto de 1920 marcó un antes y un después en la comunicación argentina. Un grupo conocido como “Los locos de la azotea”, integrado por Enrique Telémaco Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, llevó adelante la primera transmisión de radio del país desde la terraza del Teatro Coliseo.

image
Los precursores de la radio: Luis Romero Carranza, César Guerrico, Miguel Mujica y Enrique Susini

Aunque apenas fue escuchada por menos de 100 personas, la emisión del Festival Sacro de Richard Wagner, Parsifal, con orquesta del Teatro Costanzi de Roma, abrió la puerta a un medio que rápidamente se consolidó como protagonista cultural. Susini y sus colegas, estudiantes de medicina, compartían la pasión por la radio y la música clásica, y concebían la radio como un vehículo para difundir cultura.

La hazaña técnica incluyó la construcción de una antena de 40 metros, un micrófono rudimentario y un transmisor de 5 vatios, con lo que lograron emitir para los pocos porteños que contaban con auriculares “a galena”. El éxito de aquella primera emisión impulsó transmisiones posteriores con óperas como Aída, Iris, Rigoletto y Manón, extendiéndose incluso al Teatro Colón.

En 1928, un año después, fundaron el Radioclub Argentino, consolidando la práctica de la radioafición en el país y situando a Argentina como líder mundial en la materia. La radio pronto se expandió con emisoras como Radio Sudamericana, Radio Cultura, Radio Excelsior, Radio Splendid, Radio Nacional y Radio Municipal, transmitiendo arte, cultura y, posteriormente, deportes.

image
A las nueve de la noche desde la terraza del antiguo Teatro Coliseo, Enrique Susini pronunció frente a un micrófono de radio las que serían las primeras palabras de una transmisión en Argentina.

Durante las décadas siguientes, programas y figuras históricas marcaron la evolución del medio: Las Dos Carátulas, el Fontana Show, Rapidísimo, Argentinísima, Imaginate Flecha Juventud, Magdalena Tempranísimo, Modart en la noche y La venganza será terrible, entre muchos otros. La llegada de la FM en los años 70 impulsó la radio musical, mientras que los 80 consolidaron los programas de opinión, tendencia que continúa hoy en día junto a transmisiones online, podcasts y streaming.

Los precursores y su legado

Entre ellos, Enrique Susini se destacó por su formación académica y sus múltiples aportes culturales: fue médico, especialista en vacunas en el Instituto Pasteur de París, fundador de la empresa cinematográfica Lumiton, director del primer canal de televisión argentino, organizador del Festival de Cine de Mar del Plata y pionero en tecnología y espectáculos.

Sus colegas también dejaron huella: Miguel Mujica fue ministro de Comunicaciones; César Guerrico dirigió Radio Splendid; y Luis Romero Carranza innovó en radiología y cine, patentando sistemas de grabación de sonido y micrófonos de velocidad.

Hoy, la radio sigue siendo un medio cercano y accesible, que combina información y entretenimiento, adaptándose a nuevas tecnologías pero conservando la esencia que hace más de un siglo inició “Los locos de la azotea”.

