Insólito: bomberos sofocaban un incendio y vecinos seguían prendiendo llamas

Un insólito hecho se produjo este miércoles en Pocito, cuando bomberos voluntarios trabajaban para extinguir un incendio en pastizales y, a pocos metros, vecinos volvían a encender llamas, poniendo en riesgo viviendas y un aserradero cercano.

Durante la tarde del miércoles, personal de Bomberos Voluntarios de Pocito acudió a un incendio en pastizales ubicado en inmediaciones de Mendoza y Calle 14. El fuego, que amenazaba con propagarse hacia viviendas y un aserradero cercano, fue rápidamente controlado gracias a la labor del equipo de rescate.

Sin embargo, mientras los bomberos trabajaban en la extinción del incendio, vecinos de la zona reavivaron las llamas a pocos metros, lo que generó indignación y preocupación entre los uniformados. “Hace 40 minutos que estamos trabajando en la zona y, mientras apagamos el fuego, la gente prende otra vez las llamas. Ayer ya habíamos intervenido en este lugar y vuelven a prender fuego. Es muy preocupante”, dijo uno de los bomberos.

El foco ígneo se encontraba cerca de un aserradero, aumentando el riesgo de daños graves. Afortunadamente, el rápido accionar de los bomberos logró sofocar el incendio antes de que afectara estructuras importantes. Sin embargo, la gran cantidad de pasturas secas y residuos acumulados en la finca complicó las tareas de contención.

Desde el cuerpo de bomberos destacaron que la zona sigue siendo peligrosa y advirtieron sobre la necesidad de conciencia ciudadana. La quema de pastizales, aunque frecuente en áreas rurales, está prohibida y penada por ley, debido al alto riesgo de propagación, especialmente en épocas de altas temperaturas.

