Insólito: bomberos sofocaban un incendio y vecinos seguían prendiendo llamas

Sin embargo, mientras los bomberos trabajaban en la extinción del incendio, vecinos de la zona reavivaron las llamas a pocos metros, lo que generó indignación y preocupación entre los uniformados. “Hace 40 minutos que estamos trabajando en la zona y, mientras apagamos el fuego, la gente prende otra vez las llamas. Ayer ya habíamos intervenido en este lugar y vuelven a prender fuego. Es muy preocupante”, dijo uno de los bomberos.

El foco ígneo se encontraba cerca de un aserradero, aumentando el riesgo de daños graves. Afortunadamente, el rápido accionar de los bomberos logró sofocar el incendio antes de que afectara estructuras importantes. Sin embargo, la gran cantidad de pasturas secas y residuos acumulados en la finca complicó las tareas de contención.