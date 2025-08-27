Durante la tarde del miércoles, personal de Bomberos Voluntarios de Pocito acudió a un incendio en pastizales ubicado en inmediaciones de Mendoza y Calle 14. El fuego, que amenazaba con propagarse hacia viviendas y un aserradero cercano, fue rápidamente controlado gracias a la labor del equipo de rescate.
Insólito: bomberos sofocaban un incendio y vecinos seguían prendiendo llamas
Un insólito hecho se produjo este miércoles en Pocito, cuando bomberos voluntarios trabajaban para extinguir un incendio en pastizales y, a pocos metros, vecinos volvían a encender llamas, poniendo en riesgo viviendas y un aserradero cercano.