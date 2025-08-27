"
Soledad y tragedia: un hombre habría sido devorado por sus perros

Durante más de 20 años habitó una vivienda humilde sobre calle Granaderos. Vecinos lo recuerdan por haber vendido café y luego cartones. La Justicia investiga si sus propios perros, en estado de abandono, fueron los que terminaron con su vida.

Un hecho estremecedor sacudió este miércoles a los vecinos de la villa Aeroparque, en Pocito. En una vivienda ubicada sobre calle Granaderos al 470, a una cuadra de España, fue hallado sin vida un hombre identificado con el apellido Balmaceda, quien desde hacía más de dos décadas vivía solo en ese lugar.

De acuerdo a las primeras apreciaciones, el hombre habría sido atacado por una jauría de aproximadamente 20 perros, según algunos trascendidos —seis de gran tamaño y el resto cachorros— que convivían con él en condiciones de abandono. Todos los animales estaban en un grave estado de desnutrición y sin resguardo, lo que habría potenciado la agresividad y derivado en el trágico desenlace.

El hallazgo fue realizado por personal de la Seccional Sexta, junto a efectivos de Criminalística, Policía Ecológica y la Secretaría de Medio Ambiente. Según investigadores, en el lugar solo se encontraron restos óseos de la víctima, entre ellos un cráneo y una mandíbula.

Vecinos contaron que Balmaceda siempre vivió solo: primero se dedicaba a vender café y, en los últimos años, juntaba cartones para subsistir. La Justicia trabaja ahora para esclarecer cómo ocurrió la muerte y confirmar oficialmente la identidad del fallecido.

