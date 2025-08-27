Soledad y tragedia: un hombre habría sido devorado por sus perros

De acuerdo a las primeras apreciaciones, el hombre habría sido atacado por una jauría de aproximadamente 20 perros, según algunos trascendidos —seis de gran tamaño y el resto cachorros— que convivían con él en condiciones de abandono. Todos los animales estaban en un grave estado de desnutrición y sin resguardo, lo que habría potenciado la agresividad y derivado en el trágico desenlace.

El hallazgo fue realizado por personal de la Seccional Sexta, junto a efectivos de Criminalística, Policía Ecológica y la Secretaría de Medio Ambiente. Según investigadores, en el lugar solo se encontraron restos óseos de la víctima, entre ellos un cráneo y una mandíbula.