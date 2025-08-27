Un hecho estremecedor sacudió este miércoles a los vecinos de la villa Aeroparque, en Pocito. En una vivienda ubicada sobre calle Granaderos al 470, a una cuadra de España, fue hallado sin vida un hombre identificado con el apellido Balmaceda, quien desde hacía más de dos décadas vivía solo en ese lugar.
Soledad y tragedia: un hombre habría sido devorado por sus perros
Durante más de 20 años habitó una vivienda humilde sobre calle Granaderos. Vecinos lo recuerdan por haber vendido café y luego cartones. La Justicia investiga si sus propios perros, en estado de abandono, fueron los que terminaron con su vida.