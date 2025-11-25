Finde largo exitoso: ¿Cuánto falta para el próximo descanso XL?

La magnitud del regreso se explica por los números de CAME: el feriado de cuatro días generó un crecimiento real del 34% en el gasto turístico y Mar del Plata, el epicentro del movimiento, cerró con 158.775 visitantes, siendo el fin de semana largo de noviembre con mayor afluencia desde 2010.

¿Cuándo es el próximo feriado?

Los argentinos no tendrán que esperar mucho para el próximo descanso. El próximo feriado inamovible es el lunes 8 de diciembre, cuando se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María.hP8Jbg