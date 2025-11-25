El finde largo por el Día de la Soberanía Nacional, que se extendió hasta este lunes, culminó con un éxodo masivo y un intenso movimiento vehicular en las principales autovías. El gran caudal de salida es el reflejo directo del éxito turístico del feriado, que movilizó a 1,69 millones de personas.
Finde largo exitoso: ¿Cuánto falta para el próximo descanso XL?
El regreso del feriado dejó más de 2.000 autos por hora en Ruta 2 y 34% de crecimiento en gasto turístico. El próximo feriado es el 8 de diciembre.