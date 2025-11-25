"
Finde largo exitoso: ¿Cuánto falta para el próximo descanso XL?

El regreso del feriado dejó más de 2.000 autos por hora en Ruta 2 y 34% de crecimiento en gasto turístico. El próximo feriado es el 8 de diciembre.

El finde largo por el Día de la Soberanía Nacional, que se extendió hasta este lunes, culminó con un éxodo masivo y un intenso movimiento vehicular en las principales autovías. El gran caudal de salida es el reflejo directo del éxito turístico del feriado, que movilizó a 1,69 millones de personas.

La magnitud del regreso se explica por los números de CAME: el feriado de cuatro días generó un crecimiento real del 34% en el gasto turístico y Mar del Plata, el epicentro del movimiento, cerró con 158.775 visitantes, siendo el fin de semana largo de noviembre con mayor afluencia desde 2010.

¿Cuándo es el próximo feriado?

Los argentinos no tendrán que esperar mucho para el próximo descanso. El próximo feriado inamovible es el lunes 8 de diciembre, cuando se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María.hP8Jbg

Además, el siguiente feriado de impacto es el jueves 25 de diciembre por Navidad, aunque se aguarda la confirmación oficial del Gobierno sobre si sumará un día no laborable con fines turísticos para extender el asueto.

FUENTE: Noticias Argentinas

