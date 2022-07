Fernández: "Argentina no es sólo el lugar donde especuladores hacen subir el dólar"

"No somos lo mismo que ellos", dijo el mandatario en un claro mensaje a la oposición.

Y agregó: "A nosotros todos los días nos quieren deprimir, todos los días nos hacen lo imposible para hacernos sentir que estamos en el peor de los mundos. Algunos lo hacen diciendo o hablando y otros lo hacen actuando o especulando. En ese estado de desconcierto que muchos viven. Algunos repiten una frase que dice 'al final en la política son todos iguales'".

En ese sentido, Alberto Fernández reiteró sus frases lapidarias a la oposición: "Definitivamente no somos lo mismo. Queremos ser distintos. Queremos sembrar trabajo. No hacemos negocios para nuestros amigos. Nosotros no queremos crecer nosotros, queremos que crezcamos todos. No queremos vivir cómodamente, queremos que todos vivan cómodamente. Nosotros no queremos dignidad para nosotros, queremos dignidad para todos y todas”.

"Algunos creemos en una sociedad justa, igualitaria, soberana. Y otros creen en una sociedad que tiene amparos solo para la mitad de la argentina y deja a la intemperie a la otra mitad. Nosotros no estamos entre estos últimos, entramos entre los primeros", dijo durante su discurso con un elevado tono de voz.

Alberto Fernández criticó a los que compran dólares para viajar

El presidente también mandó un mensaje a las personas que compran dólares para realizar turismo. "Argentina no es solamente un lugar donde los turistas compran dólares para viajar y hacen subir el dólar blue, ni tampoco el lugar donde algunos especuladores con el CCL hacen subir el dólar y a todos nos intranquiliza”.

"La Argentina también es la que produce, la que invierte, la que trabaja, la que da empelo, la que educa, la que sana. Todo eso es la Argentina", destacó.

Alberto Fernández y la importancia de la obra pública

Alberto Fernández también destacó la importancia de la obra pública en la Argentina. "Estoy convencido. Su apogeo fue en el año 2014. Y la verdad que en ese momento, un tercio de los obreros trabajaba para la obra pública y dos tercios para el sector privado. Y nosotros nos impusimos de que la obra pública debiera ser un gran motor para llevar adelante trabajo y desarrollo en la Argentina".

Por último, dijo que "la construcción registra hoy cerca de 450.000 trabajadores en el país" y que eso "habla de un Estado presente que no deja en manos privadas aquello que el Estado debe hacer".

El mandatario presentó desde la Casa Rosada el programa “Argentina grande”, basado en más de 120 planes de infraestructura para las distintas provincias. En Balcarce 50 estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Del acto participaron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Chaco, Jorge Capitanich; de Catamarca, Raúl Jalil; y de Salta, Gustavo Sáenz.