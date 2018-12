Esta cuenta tenés que sacar para convertir pesos chilenos a argentinos

Lo cierto es que lo que el verano pasado a los argentinos les costaba $30, hoy equivale al doble: $60. El motivo no tiene que ver con la inflación en Chile sino con la desvalorización del peso argentino que se siente en tierra propia y aún más en el exterior.





Este verano, las cuentas son las siguientes:





Al pagar con tarjetas de crédito o débito en el exterior (para lo cual hay que habilitarlas por homebanking o cajeros automáticos) los Bancos argentinos debitan entre $55 y $60 argentinos cada $1000 chilenos, eso depende del valor de moneda extranjera de cada Banco en el momento del pago.





¿Cómo sé a cuánto me tomó el peso chileno el banco argentino?





Si hicimos una compra de, por ejemplo, $11.180 chilenos, y en homebanking me figura que me descontaron $646,16 argentinos, la cuenta a realizar es la siguiente:





A los AR$646.16 que me debitó el banco, lo divido en CH$11.180 que pagué. Eso me da un resultado de 0,05779, que multiplico por 1000, porque quiero saber a cuánto me toma el banco los $1000 chilenos. El resultado es 57.79. Es decir que el banco de la tarjeta con la que pagué, me debita AR$57.79 cada CH$1000.





¿Y si no pago con tarjeta y me manejo con las casas de cambio?





Esa es otra opción que eligen los argentinos: directamente llevan dólares o pesos argentinos a las casas de cambio ubicadas en Chile y realizan el cambio de moneda. Es importante tener en cuenta que el valor de la moneda varía día a día. Hasta la jornada anterior a la apertura del Paso de Agua Negra, en la casa de cambio de la Galería Caracol, ubicada en pleno centro de La Serena, 1 dólar equivalía a 673 pesos chilenos. Y entregaban 20 pesos chilenos cada 1 peso argentino, por lo que CH$1000 equivalían a AR$50. Pero, luego de la apertura del Paso de Agua Negra, respondiendo a la demanda turística de cambio de moneda, esos valores se modificaron y aumentaron, por lo que durante el verano 2019 no serán los mismos.





Cajeros automáticos





A diferencia de años anteriores, hoy los argentinos pueden retirar dinero en moneda extranjera directamente desde su tarjeta en cualquier cajero automático de Chile. Lo que hay que tener en cuenta es que cada banco cobra una comisión por retirar dinero. Esas comisiones van desde los $2000 hasta los $6000 chilenos por cada retiro de dinero de moneda extranjera. El procedimiento en el cajero automático es exactamente igual que en Argentina, solo que hay que escoger la opción "extranjero" en el menú.





Entonces, ¿cuál es la cuenta que hay que sacar?





Una vez identificado el valor de cambio, ya sea a través de las casas de cambio o pago con tarjetas, la cuenta a sacar es muy sencilla:





* Valor a pagar en pesos chilenos x (multiplicado por) valor equivalente en pesos argentinos a los mil pesos chilenos % (dividido en) 1000.





Ejemplo: Si hice una compra de $24.990 en un comercio chileno, para saber cuántos pesos argentinos gasté, tomo la calculadora del celular y realizo la siguiente cuenta: $24.990 x $57.79 % 1000 = $1.444. Es decir que gasté $1.444 argentinos en la compra por $24.990 chilenos.





Fines prácticos





Más allá de la especificación del cambio, los turistas argentinos acostumbrados a cruzar la cordillera a Chile realizan una cuenta más directa. "Yo pago siempre con tarjeta de débito, porque es el cambio oficial. Para no andar pendiente de los centavos más o menos que me debita hoy o mañana el banco, hago la cuenta directamente por $60 argentinos cada $1000 chilenos, y de esa forma sé que es un poquito menos lo que gasté", explica Alejandra, turista de San Juan en La Serena.





Entonces, la cuenta que aconsejan hacer los mismos turistas es la siguiente:





* El monto en pesos chilenos que gasté x (multiplicado por) 0.060. Ejemplo: $24.990 x 0.060 = $1.499 argentinos.





(Fuente: Región Binacional)