Esperan pruebas y el marido de Carolina Píparo podría ser imputado

Fuentes judiciales informaron a Télam que la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 de La Plata, ya tiene acreditado el robo que sufrió la diputada de Juntos por el Cambio a través de testimonios y de las comunicaciones con el 911.

Los voceros explicaron a Télam que sobre ese primer tramo del hecho la fiscalía tiene evidencia que acredita que el robo ocurrió, aunque aún resta producir prueba y llamar a declarar a Píparo en los próximos días.

Lo que aún la fiscal De Lorenzo no tiene claro es cómo fue la segunda secuencia del hecho, cuando el esposo de Píparo, Juan Ignacio Buzali, embistió con su auto a dos jóvenes que iban en moto al creerlos ladrones, razón por la cual se siguen recolectando evidencias con el fin de establecer si cometió o no algún delito y si debe ser o no imputado.

Una de las pruebas que se aguardan es el resultado del test de alcoholemia. "El test de alcoholemia se hizo pero no inmediatamente porque en un primer momento estaba otra fiscalía con el hecho. Se realizó cerca del mediodía y todavía no llegaron esos resultados", informó a Télam una fuente con acceso al expediente.

Durante la jornada de hoy la fiscal continuó recolectado datos de testigos, imágenes de cámaras de seguridad y pericias.

"Hasta que no se tengan todos esos elementos de prueba cotejados, no se está en condiciones de definir ninguna calificación ni imputación por esa calificación", dijo un informante respecto de la situación de Buzali.

Di Lorenzo, junto con los detectives de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, trabajan el hecho dividido en dos causas: una, la del robo a Píparo y, otra, las lesiones sufridas por los jóvenes embestidos por la la pareja de la legisladora.

En ese marco ordenó realizar pericias de rastros, perimétricas y fotográficas, estudios sobre el Fiat 500L negro que conducía Buzali y de la moto Honda XR250 que tripulaban los jóvenes embestidos.

Con relación a las cámaras de seguridad, las fuentes dijeron que ya fueron solicitadas las del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de La Plata y a los propietarios de los domicilios de la zona que cuenten con ese sistema de seguridad.

Los investigadores precisaron que muchas viviendas se encuentran vacías por ser fin de semana largo e inicio de vacaciones, lo que dificulta conseguir las imágenes.

En torno a los videos obtenidos hasta el momento, el abogado de los dos jóvenes atropellados, Martín De Vargas, dejó entrever sus sospechas de que algunas imágenes del lugar de hecho -que no captaron lo ocurrido- fueron "adulteradas" y adelantó que pedirá "la renuncia a su cargo como diputada" de Carolina Píparo.

"Normalmente cuando se exhiben videos de las cámaras de la Municipalidad de La Plata figura la fecha y la hora pero en el caso de las aportadas no figuran, están tapadas", afirmó hoy el letrado, y agregó que el video en el que supuestamente Píparo está persiguiendo a los delincuentes "por lo menos está editado".

"Atropelló a dos personas, huyó, hace una denuncia después y además deja tirada a la persona, es una incongruencia total, vamos a pedir que renuncie a sus cargos y vamos a pedir que renuncie como diputada", enfatizó De Vargas en diálogo con Crónica TV.

Los dos jóvenes embestidos son Luis Lavalle (23) y un adolescente de 17 años, del que se resguardó su identidad por ser menor de edad.

En diálogo con el canal C5N, Levalle detalló hoy que se dirigía con un grupo de amigos para ver la quema de muñecos cuando fue embestido por el auto conducido por la pareja de Píparo.

"Me embistió y me voló de la moto. El auto se fue con mi moto enganchada por cuatro cuadras", detalló el joven.

Según lo que aseguró públicamente la diputada provincial y funcionaria municipal, el hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada de Año Nuevo, cuando fue asaltada por seis "motochorros" que la interceptaron en momentos en que llevaba a su padre a su casa y le robaron la cartelera con 20 mil pesos y su teléfono iPhone.

Píparo agregó que tras ello y cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia en una comisaría a bordo de su auto Fiat 500L, volvieron a ser interceptados por los "motochorros" y en ese momento embistieron una de las motos para escapar.

El abogado de los jóvenes embestidos dijo al respecto que "la moto quedó enganchada debajo del auto de Píparo, venía tirando chispas cuatro cuadras y la gente les pedía que paren".

Según el letrado, finalmente Píparo y su marido detuvieron la marcha en Plaza Moreno "donde los estaba esperando el secretario de Seguridad Municipal, Darío Ganduglia, que justamente es quien maneja todas las cámaras del municipio".