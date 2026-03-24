La abogada argentina acusada de racismo en Brasil volverá al país

Esta tarde se llevó adelante el primer encuentro entre quienes acusaron a Páez de haber realizado gestos racistas a la salida de un restaurante y la defensa de la misma joven: “Fue una primera etapa exitosa de la defensa. Ahora necesitamos cumplir los trámites para que se haga efectivo el retorno”.

“La fiscalía redujo el pedido de tres delitos a uno, con una pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios y reparación financiera a las víctimas. Los servicios serán en Argentina. Era sólo un delito continuado de reacción a las tres personas”, cerró la letrada.

“Al juez le dije la verdad en todo momento. He pedido perdón a las supuestas víctimas. Fue la peor experiencia de mi vida y me siento aliviada. La tobillera no sé cuándo me la sacan. Las víctimas no dijeron nada de mí, aceptaron las disculpas y se fueron”, añadió Agostina.

En una improvisada conferencia de prensa, en la puerta de los tribunales, la misma Páez relató: “No hubo un pedido de disculpas por parte del hombre que me hizo el gesto obsceno, yo les pedí disculpas en la audiencia. Esta noche, me siento aliviada, pero hasta que no esté en Argentina, no voy a estar en paz. Voy a seguir encerrada porque aún me amenazan”.

“Recomiendo que la gente se interiorice, conozcan y entiendan el contexto cultural. Que se pongan en la piel de las personas que sufren racismo. Que se interioricen. Volvería a Brasil porque es un país que me gusta. Ahora, sólo me importa estar en Santiago del Estero y quiero estar allá”, añadió la joven abogada.

La influencer relató que trabajará como letrada con sus propios representantes legales: “Tengo pensado hablar de esto, que no se quede sólo aquí, hablar sobre racismo y guiar a otras personas que pasen por esto”.