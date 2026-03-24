La NASA anunció que construirá una base permanente en la Luna

Este cambio de rumbo responde a las críticas sobre los altos costos de la estación orbital y a la creciente presión por no perder terreno frente a los avances de China, que también tiene la mira puesta en el polo sur del satélite.

¿Cuándo vuelven los astronautas?

A pesar de la reestructuración, la meta de que los humanos regresen a la superficie lunar se mantiene para el año 2028. Sin embargo, antes de ese hito, la atención está puesta en la misión Artemis 2. Tras varios meses de retrasos e incertidumbre, la NASA confirmó que el lanzamiento de esta misión tripulada (que orbitará la Luna sin aterrizar) está programado para la primera semana de abril.

“Estamos entrando en una nueva era”, afirmó Isaacman durante la conferencia Ignition en Washington. El hardware que ya se había desarrollado para la estación Gateway no será descartado, sino que se reutilizará para los módulos de la futura base, aprovechando también los acuerdos con socios internacionales como la Agencia Espacial Europea.

Con este anuncio, la Luna deja de ser un destino de “visita” para convertirse en la primera colonia de la humanidad fuera de la Tierra, sirviendo como el trampolín definitivo para el gran salto hacia Marte.