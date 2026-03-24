Salah confirmó su salida del Liverpool al final de la temporada

A pesar del anuncio, Salah mantiene el foco en lo que resta de la temporada, con la intención de alcanzar el mejor cierre posible antes de su salida, mientras que los homenajes quedarán para más adelante en el año, cuando se concrete su despedida de Anfield.

En un video publicado en sus redes, el delantero confirmó la decisión y expresó: “Hola a todos, desafortunadamente ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Me iré del Liverpool al final de la temporada”, y añadió: “Nunca imaginé cuánto este club, esta ciudad y esta gente se convertirían en parte de mi vida”.

Salah también definió el significado de la institución: “Liverpool no es solo un club, es pasión, historia y espíritu”, y recordó: “Celebramos victorias, ganamos los trofeos más importantes y luchamos juntos en momentos difíciles”._

Además, el delantero agradeció a compañeros y fanáticos: “Quiero agradecer a todos los que formaron parte de este club, especialmente a los compañeros del pasado y del presente”, y cerró: “El apoyo en los mejores y peores momentos es algo que nunca olvidaré. Irse nunca es fácil. Me dieron el mejor tiempo de mi vida. Siempre seré uno de ustedes. Este club siempre será mi casa para mí y mi familia. Gracias por todo. Por ustedes, nunca caminaré solo”.