La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía de San Juan y la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación; llevaron adelante un operativo conjunto en el control interprovincial de San Carlos. La intervención se realizó con el objetivo de fortalecer la prevención del delito, optimizar controles en rutas y promover la concientización ciudadana sobre la trata de personas y la línea 145.
Operativo en el control San Carlos contra el narcotráfico
El despliegue articulado reforzó la vigilancia en rutas e incluyó acciones contra el narcotráfico, la trata de personas y concientización sobre la línea 145.