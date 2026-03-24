Operativo en el control San Carlos contra el narcotráfico

El procedimiento contó con la participación de efectivos de la Dirección D5, incluyendo el Departamento de Drogas Ilegales, personal de apoyo investigativo, Brigada Central y Sustracción de Automotores, además de la Dirección D7. Este despliegue permitió un abordaje integral, combinando tareas de control, investigación y prevención en puntos estratégicos de circulación.

Durante el operativo se desarrollaron controles vehiculares y requisas orientadas a la detección de estupefacientes o sustancias prohibidas. Estas acciones forman parte de una política sostenida de seguridad que busca anticiparse a delitos complejos, fortalecer la presencia policial y garantizar mayor tranquilidad a la comunidad.