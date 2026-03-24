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Operativo en el control San Carlos contra el narcotráfico

El despliegue articulado reforzó la vigilancia en rutas e incluyó acciones contra el narcotráfico, la trata de personas y concientización sobre la línea 145.

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía de San Juan y la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación; llevaron adelante un operativo conjunto en el control interprovincial de San Carlos. La intervención se realizó con el objetivo de fortalecer la prevención del delito, optimizar controles en rutas y promover la concientización ciudadana sobre la trata de personas y la línea 145.

El procedimiento contó con la participación de efectivos de la Dirección D5, incluyendo el Departamento de Drogas Ilegales, personal de apoyo investigativo, Brigada Central y Sustracción de Automotores, además de la Dirección D7. Este despliegue permitió un abordaje integral, combinando tareas de control, investigación y prevención en puntos estratégicos de circulación.

Durante el operativo se desarrollaron controles vehiculares y requisas orientadas a la detección de estupefacientes o sustancias prohibidas. Estas acciones forman parte de una política sostenida de seguridad que busca anticiparse a delitos complejos, fortalecer la presencia policial y garantizar mayor tranquilidad a la comunidad.

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Además, se llevaron adelante tareas de concientización sobre la trata y explotación de personas, promoviendo el uso de la línea 145. Este servicio gratuito, anónimo y disponible las 24 horas permite denunciar situaciones de trabajo forzado, explotación sexual y desaparición de personas en todo el país.

El operativo fue acompañado por el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, junto a la directora operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Verónica Toller, y la delegada de Migraciones en San Juan, Carolina Velasco.

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