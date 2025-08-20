Diputados se prepara para una sesión clave: definirá si sostiene los vetos de Milei

Qué votan los diputados

El eje central de la sesión será la discusión sobre los vetos presidenciales. El primero de ellos recayó sobre la ley que establecía un aumento del 7,2% para jubilaciones y pensiones, junto con la suba del bono extraordinario -de los $70.000 actuales a $110.000- y su actualización automática por inflación.

El segundo veto apuntó contra la prórroga de la moratoria previsional, vencida en marzo, que permitía a quienes no reunían 30 años de aportes completar los requisitos y acceder a una jubilación. Sin esa herramienta, el único camino disponible para quienes no alcanzan el piso de aportes es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la mínima.

El tercer veto frenó la ley de emergencia en discapacidad, que buscaba extender hasta 2027 un régimen de medidas para regularizar pagos atrasados, actualizar aranceles de prestadores, reforzar pensiones no contributivas y garantizar el cumplimiento del cupo laboral.