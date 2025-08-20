"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > País > Cámara de Diputados

Diputados se prepara para una sesión clave: definirá si sostiene los vetos de Milei

El temario incluye el rechazo del Presidente al aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

La Cámara de Diputados realizará este miércoles una sesión clave, en la que volverán al recinto temas que tensan la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.

La convocatoria, fijada para el mediodía, incluye el tratamiento de los vetos del presidente Javier Milei a tres leyes ya sancionadas: el aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

Además, los legisladores abordarán iniciativas impulsadas por los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para reforzar el financiamiento de las 24 jurisdicciones. Se espera un debate cruzado entre la disputa institucional con el Ejecutivo y las demandas de los mandatarios provinciales.

Te puede interesar...

Qué votan los diputados

El eje central de la sesión será la discusión sobre los vetos presidenciales. El primero de ellos recayó sobre la ley que establecía un aumento del 7,2% para jubilaciones y pensiones, junto con la suba del bono extraordinario -de los $70.000 actuales a $110.000- y su actualización automática por inflación.

El segundo veto apuntó contra la prórroga de la moratoria previsional, vencida en marzo, que permitía a quienes no reunían 30 años de aportes completar los requisitos y acceder a una jubilación. Sin esa herramienta, el único camino disponible para quienes no alcanzan el piso de aportes es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la mínima.

El tercer veto frenó la ley de emergencia en discapacidad, que buscaba extender hasta 2027 un régimen de medidas para regularizar pagos atrasados, actualizar aranceles de prestadores, reforzar pensiones no contributivas y garantizar el cumplimiento del cupo laboral.

Temas

Te puede interesar