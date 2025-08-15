El presidente Javier Milei convocó a sus ministros para definir la estrategia parlamentaria y blindar los vetos. La reunión será en Casa Rosada desde las 10. El equipo de Gabinete también analizará el cierre de lista de las elecciones legislativas.
San Juan 8 > País > Casa Rosada
Milei encabeza una nueva reunión de Gabinete con la mira en el cierre de listas
Tras el acto en La Plata, el Presidente mantiene un encuentro con sus ministros desde las 10 en la Casa Rosada. También repasan temas de gestión.