Elecciones: Patricia Bullrich reconoció que "no hubo fraude"

Sus declaraciones cobraron relevancia ya que su socio político y candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, puso en duda el resultado de las elecciones. "No fueron limpias", dijo en el marco de una entrevista.

"En Argentina hay un sistema obsoleto que hay que cambiar. Se roban boletas, y hay muchos ciudadanos que cuando entran a votar no tienen la boleta que quieren, pero no se puede decir que en Argentina hubo fraude, no hubo. Formalmente, nadie hizo una presentación, pudo haber mucho en las redes, pero oficialmente ningún partido lo dijo", señaló Bullrich en Teledoce Uruguay.