El Senado suspendió la sesión y postergó la interpelación a Manuel Adorni

Las claves del escándalo que sacude al Senado

La decisión se tomó tras una extensa reunión de labor parlamentaria donde la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, consiguió dilatar los plazos frente a la fuerte presión de los bloques opositores y aliados. La polémica estalló luego de que el ministro coordinador, Manuel Adorni, admitiera públicamente haber omitido declarar alrededor de 500 mil dólares en ahorros no registrados e inversiones en criptomonedas.

La postergación estipula que el tratamiento de las mociones de interpelación se trasladará formalmente al próximo 25 de junio. Si la iniciativa de la oposición consigue la mayoría necesaria, el funcionario deberá presentarse de manera obligatoria en el recinto el 2 de julio, coincidiendo con la presentación de su segundo informe de gestión ante la Cámara Alta.