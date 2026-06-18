En medio de un escenario de profunda tensión política por las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Senado de la Nación resolvió suspender de forma sorpresiva la sesión que estaba prevista para este jueves. La Libertad Avanza logró postergar el debate clave y ganar una semana fundamental de negociaciones parlamentarias.
El Senado suspendió la sesión y postergó la interpelación a Manuel Adorni
Tras tensa reunión de labor parlamentaria, el oficialismo posterga el debate en el Senado y gana tiempo en medio del escándalo por el jefe de Gabinete.