El Senado inicia el debate sobre la reforma del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II

El oficialismo buscará avanzar con la firma del dictamen: en caso de no alcanzar los acuerdos necesarios inmediatos, apuntará a hacerlo durante la próxima semana, ya que la meta es convertir en ley las modificaciones en la máxima entidad monetaria antes de fin de mes.

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados con 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones y constituye una de las principales banderas de la gestión libertaria. Prevé la preservación del valor de la moneda y la limitación a la posibilidad de que el Central financie al Estado nacional, las provincias y otros niveles de gobierno.

Aunque el componente económico es el núcleo del proyecto y fue presentado por el oficialismo como una herramienta para evitar la financiación del déficit mediante emisión, la discusión más compleja podría centrarse en el nuevo mecanismo de designación y remoción de autoridades del BCRA.

En tanto, a las 17:30 continuará la actividad en el Senado. Será el turno del plenario de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, donde abordarán la revisión para modificar las leyes relativas a la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las ganancias y prescripción tributaria, así como su régimen régimen sancionatorio. En este caso expondrán el contador Martin Caranta y el abogado Juan Martín Jovanovich, ambos especializados en derecho tributario.

La bancada de La Libertad Avanza buscará, si existe consenso con los bloques dialoguistas, firmar el despacho de comisión del incentivo de ingreso al sistema financiero de dólares que permanecen fuera de la economía formal mediante una ampliación del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Entre las modificaciones propuestas figura la eliminación de los topes establecidos para acceder al régimen simplificado. Actualmente, el sistema alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que cumplen determinados requisitos, entre ellos un límite patrimonial.