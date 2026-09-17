El 9° Distrito de Vialidad Nacional actualizó el informe de transitabilidad correspondiente a las 06:00 hs de este jueves 17 de septiembre. De acuerdo con los datos suministrados por el organismo, las rutas nacionales que recorren el territorio provincial permanecen habilitadas y transitables con precaución.
San Juan 8 > San Juan
Tránsito normal con precaución en las rutas nacionales de San Juan
Vialidad Nacional emitió el parte de las 06:00 hs de este jueves 17 de septiembre, indicando que todos los corredores de San Juan están habilitados al tránsito.