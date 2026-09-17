"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan

Tránsito normal con precaución en las rutas nacionales de San Juan

Vialidad Nacional emitió el parte de las 06:00 hs de este jueves 17 de septiembre, indicando que todos los corredores de San Juan están habilitados al tránsito.

El 9° Distrito de Vialidad Nacional actualizó el informe de transitabilidad correspondiente a las 06:00 hs de este jueves 17 de septiembre. De acuerdo con los datos suministrados por el organismo, las rutas nacionales que recorren el territorio provincial permanecen habilitadas y transitables con precaución.

Personal técnico y maquinaria vial se despliegan sobre los distintos corredores para efectuar trabajos de inspección, conservación y mantenimiento de la calzada.

Ante la presencia de trabajadores e infraestructura operativa sobre las vías, se recuerda a los usuarios circular con prudencia, mantener la distancia de seguridad entre vehículos y acatar los límites de velocidad

Te puede interesar...

Te puede interesar