Qué tramo de Circunvalación volverá a habilitarse el fin de semana

La circulación que se habilitará en Concepción será provisoria. El objetivo es que el tránsito permita que la superficie de arena-asfalto se acomode antes de avanzar con las siguientes etapas y, posteriormente, colocar la carpeta asfáltica definitiva.

Por ese motivo, la apertura no implicará que ese tramo quede terminado. Mientras permanezca habilitado, las tareas continuarán en otro sector del anillo externo y, más adelante, será necesario volver a interrumpir la circulación para completar el tratamiento previsto y ejecutar el pavimento final.

Este procedimiento ya había sido utilizado durante la intervención de avenida Libertador General San Martín, entre Santa María de Oro y Las Heras, donde también se trabajó sobre una calzada que contaba con una base de hormigón.

La situación es diferente en el anillo interno, donde actualmente se interviene el tramo comprendido entre España y Urquiza.

En ese sector, la calzada cuenta con una base asfáltica, por lo que no necesita el mismo tratamiento previo aplicado en Concepción. Allí ya comenzó directamente la colocación de la nueva carpeta asfáltica definitiva.

De esta manera, la obra avanza de forma simultánea en distintas etapas. Mientras en el anillo externo se prepara la antigua calzada de hormigón para habilitarla provisoriamente y luego completar el pavimento definitivo, en el anillo interno ya se ejecuta la carpeta final.

Los trabajos continuarán por sectores, con cortes y habilitaciones de tránsito de acuerdo con el avance de cada una de las etapas previstas para la renovación integral de avenida Circunvalación.