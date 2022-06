El presidente visitó a Milagro Sala y denunció "persecución"

Al hablar de persecución, el Presidente dijo que se trata de "una práctica que precedió a la gestión anterior a nuestro gobierno". "Prolongar detenciones preventivas es una forma de violar derechos humanos", consideró.

"Les pido a los jueces de Jujuy que por favor dejen de lado doctrinas que se difundieron durante el gobierno anterior", pidió el mandatario.

"No vine a buscar aplausos, vine para buscar testimonio de que en Argentina pasa esto. Milagro no lo merece. Los que me conocen saben que políticamente nunca me llevé muy bien con Milagro, pero eso no importa porque los derechos humanos son de todos", remarcó.

Fernández arribó a las 11.50 a la clínica privada Los Lapachos, en la capital provincial, donde fue recibido por militantes de la organización Tupac Amaru, quienes portaban carteles de apoyo a la dirigente social.

Pasado el mediodía, el Sanatorio Los Lapachos emitió un parte médico en el que sostiene que Sala "actualmente se encuentra compensada y bajo tratamiento médico a la espera de evolución".

El parte firmado por la directora médica del sanatorio Marina Martínez señala que la dirigente social "se encuentra internada desde el lunes 27 en el servicio de Unidad Coronaria con el diagnóstico de trombosis venosa profunda de miembro inferior izquierdo".

Al partir desde Buenos Aires, el Presidente publicó en su cuenta de Instagram: "Voy a visitar a Milagro, injustamente detenida, enferma, para acompañarla como lo hice siempre y también para se muestre esta situación oprobiosa que la Corte sigue sin resolver".