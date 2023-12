El presidente provisional del Senado, Bartolo Abdala, fue denunciado por varios delitos

La trayectoria de Abdala en política es amplia. Formó parte del gabinete de Alberto Rodríguez Saá, y por ende, algunos lo consideran parte de "la casta" que el mismo espacio del presidente Javier Milei se dedica a juzgar y "combatir".

Bartolo Abdala, un político multidenunciado

Entre 2008 y 2009 fue funcionario de la más rancia casta política cuyana: fue ministro de Turismo durante la gobernación de Alberto Rodríguez Saá, cargo que debió dejar en medio de denuncias de irregularidades económicas en su gestión, de lo que zafó dado que el entonces gobernador no quiso verse salpicado por las manchas del proceder de un funcionario elegido por él mismo.

En el 2021, cuando aún se desempeñaba como diputado provincial y vicepresidente de la Cámara de San Luis fue denunciado por la entonces Jefe de Prensa de ese cuerpo legislativo por amenazas, extorsión (la obligaba a depositar en la cuenta bancaria de la hija del presidente de la Cámara, Juan Carlos Eduardo, la suma de $30.000 mensuales que debía sacar de su sueldo), sumado a eso nada más ni nada menos que acoso sexual y laboral.

Esta denuncia tiene nombre y apellido, no se trató de un escarnio anónimo: se trata de Margarita Ruiz, licenciada en Producción de Radio y Televisión.

Anoche, en el informe televisivo, Margarita Ruiz cuenta que la obligaban a sacar de su sueldo 30 mil pesos y depositarlos en la cuenta de la hija de Juan Carlos Eduardo.

Ruiz relató a la señal A24 que ella llegó ante Abdala buscando trabajo, cosa que consiguió.

Pero luego la obligan a resignar parte de su salario. “Cuando quise poner fin a esa situación Bartolo me invita un café y me amenaza con echarme. Pero además en el medio me invita a salir, a hacer viajes, me acosaba”.

“También me mandaron un intermediario y me amenazaron: ´Marga: cuídate te van a pegar un cuetazo´. Si algo me sucede lo responsabilizo a Bartolomé Abdala. Pido que se haga Justicia”, señaló la denunciante al borde del llanto.

Aún la mujer se encuentra con asistencia psicológica por esta situación.

Bartolome Abdala: ESCANDALO NACIONAL

Explicaciones en la Justicia Federal

Abdala se encuentra actualmente denunciado ante la Justicia Federal de San Luis, en materia electoral y penal, por amenazas y otras maniobras que involucrarían la comisión de delitos tales como falsedad ideológica, estafa procesal, adulteración material de documentos de identidad.

Esto en carácter de autor intelectual e instigador de los mismos, en el marco de la conformación de dos partidos políticos en San Luis.

Por un lado, se lo acusa de falsificar “adhesiones” al Partido Libertario, con las cuales habría obtenido hasta el momento solo la personería política provisoria.

Uno de los perjudicados por esta maniobra, Julián Albarellos, hizo la denuncia correspondiente el pasado 7 de febrero.

El escrito también lo indica en el mismo carácter de autor intelectual de la adulteración de más de 1.650 DNI presentados a la Secretaría Electoral de San Luis, para la conformación de otro partido político muleto, “Proyecto País”, con el que pensaba contar a su disposición para los pasados comicios, lo que no resultó por haber advertido el fraude oportunamente el personal de la mencionada Secretaría Electoral y haber derivado las actuaciones a la fiscalía para investigación de este delito.

El denunciante, en este último caso, fue Diego Balsano, el propio Presidente del Partido Libertario del Departamento Junín en San Luis, única fuerza política de esta denominación con personería política definitiva.

Idas y vueltas partidarias

Abdala pertenecía al PRO pero rompió con Patricia Bullrich en el 2022 y se pasó al partido de Javier Milei, “aunque nunca se distanció de Mauricio Macri, ya que está vinculado al fútbol. Fue presidente de la Liga de Fútbol de San Luis y un hombre cercano a Julio Grondona”, resalta el informe televisivo.