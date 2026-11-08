El papa León XIV brindó este domingo su primer discurso formal en suelo argentino durante una ceremonia institucional llevada a cabo en el Palacio Libertad, transmitida en cadena nacional. El acto contó con la presencia del presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel, los mandatarios de las 23 provincias —entre ellos el sanjuanino Marcelo Orrego—, miembros de la Corte Suprema, legisladores nacionales y el cuerpo diplomático acreditado.
León XIV: fuerte llamado contra la corrupción, rechazo al aborto y pedido de diálogo
En su primer mensaje por cadena nacional desde el Palacio Libertad, el Papa expuso ante Javier Milei, gobernadores y diplomáticos una hoja de ruta centrada en la dignidad humana y el bien común.