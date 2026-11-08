León XIV: fuerte llamado contra la corrupción, rechazo al aborto y pedido de diálogo

Durante una alocución de 25 minutos, el Sumo Pontífice centró su mensaje en la dignidad de la persona, la integridad pública y la necesidad de alcanzar acuerdos políticos. Al abordar la realidad socioeconómica, el Santo Padre subrayó que "la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía". En esa misma línea, remarcó el rol central del trabajo como pilar de las familias y expresó su preocupación por la emigración juvenil, instando a fortalecer la educación, la universidad y la investigación para revertir el éxodo de talentos.

En el plano ético e institucional, León XIV fijó una postura clara respecto del derecho a la vida: "Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural", manifestó al rechazar el aborto y pedir un acompañamiento prioritario a las personas enfermas o con discapacidad. Asimismo, lanzó una contundente advertencia a las autoridades presentes al señalar que "la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones" y reclamó un combate firme y coordinado contra el crimen organizado, la trata de personas y el narcotráfico.