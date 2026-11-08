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León XIV: fuerte llamado contra la corrupción, rechazo al aborto y pedido de diálogo

En su primer mensaje por cadena nacional desde el Palacio Libertad, el Papa expuso ante Javier Milei, gobernadores y diplomáticos una hoja de ruta centrada en la dignidad humana y el bien común.

El papa León XIV brindó este domingo su primer discurso formal en suelo argentino durante una ceremonia institucional llevada a cabo en el Palacio Libertad, transmitida en cadena nacional. El acto contó con la presencia del presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel, los mandatarios de las 23 provincias —entre ellos el sanjuanino Marcelo Orrego—, miembros de la Corte Suprema, legisladores nacionales y el cuerpo diplomático acreditado.

Durante una alocución de 25 minutos, el Sumo Pontífice centró su mensaje en la dignidad de la persona, la integridad pública y la necesidad de alcanzar acuerdos políticos. Al abordar la realidad socioeconómica, el Santo Padre subrayó que "la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía". En esa misma línea, remarcó el rol central del trabajo como pilar de las familias y expresó su preocupación por la emigración juvenil, instando a fortalecer la educación, la universidad y la investigación para revertir el éxodo de talentos.

En el plano ético e institucional, León XIV fijó una postura clara respecto del derecho a la vida: "Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural", manifestó al rechazar el aborto y pedir un acompañamiento prioritario a las personas enfermas o con discapacidad. Asimismo, lanzó una contundente advertencia a las autoridades presentes al señalar que "la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones" y reclamó un combate firme y coordinado contra el crimen organizado, la trata de personas y el narcotráfico.

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Finalmente, el Pontífice instó a fortalecer las instituciones democráticas mediante el diálogo pacífico, el respeto de la ley y el uso del poder entendido estrictamente como una vocación de servicio. La histórica visita de León XIV al país se extenderá durante cuatro jornadas e incluirá actividades oficiales y misas masivas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján.

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