El Gobierno confía en aprobar los cambios a la Ley de Glaciares en Diputados

Así, el plenario de ambas comisiones finalizó el tratamiento del proyecto después de las audiencias públicas del 25 y 26 de marzo, donde la oposición cuestionó la metodología y el escaso número de representantes que expusieron durante las dos jornadas. Hubo más de 100 mil inscriptos, pero expusieron menos de 400.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, defendió el proceso. “Cumplimos con el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar instancias de participación. La audiencia pública fue una de las formas de escuchar a la ciudadanía, que también pudo expresarse por escrito. Hay más de 2500 posiciones presentadas, a favor y en contra, y también se recibieron videos”, señaló.

Los dictámenes

El oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales. Sumó 37 firmas sobre un total de 69 diputados del plenario.

Entre los apoyos se contaron María Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), cercana al gobernador Raúl Jalil; Carlos Jaime Quiroga (Producción y Trabajo), del espacio del sanjuanino Marcelo Orrego; y los misioneros Carlos Arrúa y Yamila Ruiz, del Frente Renovador de la Concordia.

Unión por la Patria reunió 23 firmas en su dictamen de minoría. Provincias Unidas presentó otro con cinco firmas, mientras que Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, firmó un dictamen propio de rechazo.

Ferraro cuestionó la composición del plenario y la presencia de funcionarios vinculados a provincias mineras. “Convocaron solo a gobernadores y representantes de provincias cordilleranas con proyectos mineros, como si el dominio de los recursos naturales fuera exclusivo de esas jurisdicciones”, sostuvo.

También apuntó contra el secretario de Minería, Luis Lucero, a quien vinculó con empresas del sector. “No participa como un mero funcionario: asesoró a varias compañías mineras”, afirmó.

En la misma línea crítica, el diputado Juan Schiaretti (Provincias Unidas) rechazó la iniciativa y advirtió sobre su impacto. “Los glaciares son fundamentales para el acceso al agua dulce. No es una discusión ideológica: es una necesidad concreta. Los errores en esta legislación pueden generar daños irreversibles”, planteó.

Los legisladores del Frente de Izquierda, que no integran las comisiones y por eso no pudieron firmar dictamen, también rechazaron el proyecto.