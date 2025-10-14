El FMI modificó la estimación de crecimiento de Argentina

A nivel global, el organismo proyecta que la inflación general disminuya a 4,3% en 2025 y a 3,6% en 2026.

Con respecto al nivel de desempleo en la Argentina, el FMI también subió sus previsiones: ahora cree que alcanzará 7,5% a fines de año, contra 6,3% que estimaba en abril; y lo ubicó en 6,6% para 2026, 0,6 puntos más que en la proyección previa.

El FMI empeoró sus estimaciones para la economía argentina: prevé un crecimiento de 4,5% y una inflación de 41,3% (Foto: REUTERS)

En el nuevo informe, el FMI mejoró su pronóstico para el crecimiento en América Latina y el Caribe, al considerar que se expandirá 2,4% (desde el 2,2% de julio). Para el año próximo, en tanto, espera que el PBI regional suba 2,3%, 0,1 menos que en la previsión anterior.

Las perspectivas globales del FMI tras la guerra comercial de Trump

En cuanto al crecimiento global, el FMI subió levemente la estimación del PBI mundial desde su previsión de julio y ahora espera un alza de 3,2% en 2025 y 3,1% en 2026.

Sin embargo, el crecimiento global se desacelerará en comparación contra 2024 por efecto de las disputas geopolíticas, aunque no tanto como se estimaba en abril, cuando Donald Trump inició la guerra arancelaria.

En ese contexto, el WEO de octubre planteó: “La previsión apenas ha cambiado desde la actualización de julio, reflejando una adaptación gradual a las tensiones comerciales, pero se encuentra decididamente por debajo del promedio prepandemia, de 3,7%“.

El informe además remarcó que “la incertidumbre en materia de política comercial sigue siendo elevada en ausencia de acuerdos claros, transparentes y duraderos entre los socios comerciales, y cuando la atención comienza a desviarse del nivel final de los aranceles a su impacto en los precios, la inversión y el consumo”.

El pronóstico del FMI para América Latina

A nivel regional, para América Latina y el Caribe, el FMI proyectó que el crecimiento se expandirá a 2,4% y disminuya a 2,3% en 2026. Así, mejoró las previsiones para la región en 0,2 puntos porcentuales para 2025, pero retrocedió 0,1 puntos porcentuales para el próximo año.

“La revisión se debe principalmente a México, que se espera que crezca un 1,0% en 2025, 1,3 puntos porcentuales más que lo previsto en el informe WEO de abril de 2025″, puntualizó el reporte.

Respecto de la inflación regional, el FMI estimó un aumento de 9,8% promedio este año y de 5,8% el próximo.