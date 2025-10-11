Largas fila en el paso Cristo Redentor por el fin de semana largo

En Neuquén, la situación no fue menos compleja. El paso Cardenal Samoré experimentó una acumulación de automóviles que superó los 4 kilómetros de longitud y los tiempos de espera excedieron los 60 minutos, lo que generó incomodidad entre conductores y acompañantes. Muchos viajeros decidieron pasar la noche en sus vehículos o en las cercanías del paso para asegurarse un lugar preferencial al momento de la apertura matutina. Por el contrario, el paso Pino Hachado, también en Neuquén, registró un flujo de vehículos "constante, pero fluido, sin demoras", de acuerdo con voceros del lugar.

El contexto de las extensas esperas derivó en incidentes, que reportó una confrontación entre conductores en el paso mendocino, la cual estuvo a punto de escalar a violencia física. El altercado se originó cuando un automovilista intentó adelantarse en la fila, lo que motivó la reacción de otros viajeros. La discusión escaló al punto en que varios automovilistas descendieron de sus vehículos para recriminarle su comportamiento, golpearon la camioneta e exigieron que regresara a su lugar original en la fila.

Horarios de habilitación de pasos fronterizos

Para este sábado, las autoridades confirmaron la habilitación de los siguientes pasos y sus horarios de funcionamiento:

Sistema Cristo Redentor (Mendoza): Habilitado entre las 09:00 y las 21:00 horas.

Cardenal Samoré (Neuquén): Abierto entre las 09:00 y las 19:00 horas. El cierre de barrera se programó a las 19:00 horas.

Pino Hachado (Neuquén): Habilitado de 09:00 a 18:00 horas para egreso y de 09:00 a 19:00 para ingreso.

Icalma (Neuquén): Abierto entre las 08:00 y las 19:00 horas.

Hua Hum (Neuquén): Habilitado entre las 09:00 y las 20:00 horas.

Mamuil Malal (Neuquén): Abierto entre las 09:00 y las 19:00 horas.

Adicionalmente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo una alerta amarilla por viento en la provincia de Mendoza, que podría afectar al tránsito en el Sistema Cristo Redentor. El fenómeno se gestaría entre la mañana y la tarde del sábado, con vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos de la cordillera.