La Joaqui debutó en MasterCheff y sus preguntas sorpendieron al jurado

La Joaqui lanzó una consulta que descolocó al jurado: "Pará, tengo un comodín de pregunta. ¿Existe un comodín de pregunta?". "No, Joaqui", le respondió Betular con firmeza. "Solo un sí o un no. ¿No se puede nunca?", insistió la cantante. Donato de Santis intervino: "Ya hiciste diez preguntas".

Ante la insistencia, Wanda le dio luz verde para que hiciera su consulta. Entonces, La Joaqui preguntó: "¿Romana es con tuco o con crema?", lo que provocó la reacción inmediata de Betular: "No, me quiero ir".

Más tarde, en las entrevistas, ambas participantes reflexionaron sobre el plato: "A la romana me suena a pomarola", comentó La Joaqui, mientras que Momi coincidió: "A mí también".