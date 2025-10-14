"
La Joaqui debutó en MasterCheff y sus preguntas sorpendieron al jurado

La participación de La Joaqui, junto a Momi, desató puras risas.

Este lunes arrancó por Telefe la nueva temporada de MasterChef Celebrity, con Wanda Nara al frente de la conducción y un grupo de figuras que ya comenzó a dejar momentos inesperados en el primer desafío culinario.

Entre los participantes, La Joaqui y Momi Giardina fueron asignadas como dupla y, al conocer el plato que debían preparar, protagonizaron una escena que generó risas y desconcierto entre los jurados, especialmente en Damián Betular.

"¡Sabés que me gusta! Filet de pescado a la romana con puré bicolor!", gritó Momi al enterarse del menú que les tocaba.

La Joaqui lanzó una consulta que descolocó al jurado: "Pará, tengo un comodín de pregunta. ¿Existe un comodín de pregunta?". "No, Joaqui", le respondió Betular con firmeza. "Solo un sí o un no. ¿No se puede nunca?", insistió la cantante. Donato de Santis intervino: "Ya hiciste diez preguntas".

Ante la insistencia, Wanda le dio luz verde para que hiciera su consulta. Entonces, La Joaqui preguntó: "¿Romana es con tuco o con crema?", lo que provocó la reacción inmediata de Betular: "No, me quiero ir".

Más tarde, en las entrevistas, ambas participantes reflexionaron sobre el plato: "A la romana me suena a pomarola", comentó La Joaqui, mientras que Momi coincidió: "A mí también".

FUENTE: PrimiciasYa

