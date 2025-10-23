"
Detuvieron a dos ladrones que robaban a conductores de aplicaciones

La banda se dedicaba a asaltar a conductores de las aplicaciones Uber y Didi. Cómo era el modus operandi.

La Brigada de Investigaciones Norte detuvo a dos jóvenes acusados de liderar una banda que asaltaba a conductores de las aplicaciones Uber y Didi en el departamento Capital. Los detenidos, Chandia (19) y Aguilera (18), utilizaban la aplicación para solicitar viajes y luego agredir y robar a los conductores.

La policía había recibido varias denuncias en la Comisaría Segunda Concepción sobre hechos similares, lo que permitió identificar a los sospechosos. La Sección Sustracción de Automotores D-5 colaboró en la investigación, que estuvo bajo la dirección del Fiscal Miguel Gay de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Los detenidos quedaron vinculados a un legajo judicial y deberán dar explicaciones a la justicia en las próximas horas. La policía realiza allanamientos para recuperar los efectos y rodados sustraídos.

