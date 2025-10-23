La Brigada de Investigaciones Norte detuvo a dos jóvenes acusados de liderar una banda que asaltaba a conductores de las aplicaciones Uber y Didi en el departamento Capital. Los detenidos, Chandia (19) y Aguilera (18), utilizaban la aplicación para solicitar viajes y luego agredir y robar a los conductores.
Detuvieron a dos ladrones que robaban a conductores de aplicaciones
La banda se dedicaba a asaltar a conductores de las aplicaciones Uber y Didi. Cómo era el modus operandi.