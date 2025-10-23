Después de más de 20 días de intensa búsqueda, finalmente la Policía halló a la mujer que había sido reportada como desaparecida en San Juan. Según informaron fuentes policiales, fue encontrada en una vivienda ubicada en calle Jáchal 1359 Norte, en el departamento Chimbas.
Tras más de 20 días de búsqueda, hallaron a la mujer desaparecida: estaba con su novio
La mujer, que había sido reportada como desaparecida hace más de tres semanas, fue encontrada en una vivienda de calle Jáchal al norte. Aseguró que no pudo comunicarse con su familia porque se le había roto el celular.