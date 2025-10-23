"
Tras más de 20 días de búsqueda, hallaron a la mujer desaparecida: estaba con su novio

La mujer, que había sido reportada como desaparecida hace más de tres semanas, fue encontrada en una vivienda de calle Jáchal al norte. Aseguró que no pudo comunicarse con su familia porque se le había roto el celular.

Después de más de 20 días de intensa búsqueda, finalmente la Policía halló a la mujer que había sido reportada como desaparecida en San Juan. Según informaron fuentes policiales, fue encontrada en una vivienda ubicada en calle Jáchal 1359 Norte, en el departamento Chimbas.

En el lugar, la mujer se encontraba junto a su actual pareja. Al momento del arribo del personal policial, el hombre se mostró ofuscado al enterarse del procedimiento.

La mujer, identificada como Luna, explicó que no había podido comunicarse con sus familiares debido a que perdió su teléfono celular, motivo por el cual no pudo avisar que se encontraba bien.

Tras tomar conocimiento de la situación, el fiscal de la UFI Genérica, Dr. Ignacio Achem, dispuso que se dé por finalizada la búsqueda y se cierren los actuados.

Con esto, se da por concluida una búsqueda que había mantenido en vilo a familiares y autoridades durante más de tres semanas.

